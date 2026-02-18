<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Con il suo primo testo di prosa e la sua prima regia, Caterina Guzzanti, in scena con Federico Vigorito, affronta un tema universale e su cui il dibattito oggi è più aperto e vivo che mai. Secondo lei, in programma all’Auditorium di Mirandola sabato 21 febbraio (inizio ore 21) nell’ambito della stagione teatrale a cura di ATER Fondazione: un lungo, intimo, delicato flusso di pensiero dal punto di vista femminile, sulle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di coppia.

Secondo lei è una storia sulla crisi tanto del maschio quanto della femmina, nella quale dolore e ironia convivono nel paradosso della coppia, in cui ognuno riconoscerà tante storie. L’amore idealizzato come luogo sicuro e salubre diventa negazione quotidiana e sistematica del bisogno e del desiderio altrui: un silenzioso campo di battaglia in cui fraintendimenti e necessità affondano goffamente in un pantano di aspettative tradite e promesse disattese, mentre il solo imbarazzante desiderio sarebbe quello di essere capiti, accettati e perdonati.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA Aula Magna Rita Levi Montalcini, via 29 Maggio, 4 Mirandola

ORARI Lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 – 19.00. Nei giorni di spettacolo ore 17.00-21.00. Prenotazioni via e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it e telefoniche inviando un messaggio. WhatsApp al numero 333.2455605 oppure telefonando al numero 0535.22455