L’Arcidiocesi rende noto che la notte scorsa si è verificata una intrusione nella Basilica della Beata Vergine di San Luca. È stata forzata la chiusura notturna della Sacra Immagine ed infranto il vetro protettivo, allo scopo di sottrarre alcuni preziosi dalla lastra argentata che lascia scoperti i volti della Madonna e del Bambino Gesù. Subito avvisate, le Forze dell’Ordine sono intervenute e ad una prima ricognizione la Sacra Immagine non presenta danni evidenti.
“Come popolo bolognese siamo profondamente scossi e feriti per l’oltraggio a quanto di più caro ci accomuna, la Vergine Maria, venerata da nove secoli nella Sacra Icona – chiosa l’Arcidiocesi – All’inizio del cammino quaresimale, ci stringiamo a Lei come a nostra Madre ferita, e ci affidiamo con rinnovato affetto”.
Il Sindaco Matteo Lepore: “Un’azione che offende tutta la comunità bolognese”
“Un’azione che offende tutta la comunità bolognese. La Madonna di San Luca rappresenta da secoli un simbolo identitario della nostra città, spirituale e culturale.
Voglio esprimere, a nome di tutta la città, piena vicinanza all’Arcidiocesi di Bologna e alla importante comunità che ogni giorno si prende cura del Santuario, che in questo momento sono comprensibilmente feriti e scossi per l’accaduto. Ho sentito personalmente il Cardinale Zuppi per comunicargli la nostra solidarietà e la più ampia disponibilità a fare quello che potrà essere utile per il Santuario”.