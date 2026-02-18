<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

“Abbiamo accolto favorevolmente l’esito dell’incontro che ha avuto luogo ieri in Regione Emilia-Romagna tra il Presidente Michele de Pascale, assessori regionali, sindaci e presidenti di provincia, durante il quale è stata condivisa all’unanimità dai presenti la prosecuzione del lavoro verso la costituzione di una nuova azienda unica regionale per il trasporto pubblico locale.

Si tratta di una scelta che condividiamo con convinzione e che continueremo ad accompagnare con senso di responsabilità, nell’interesse delle nostre comunità e dell’intero territorio regionale.

Nel corso del confronto abbiamo ribadito con chiarezza le priorità che riteniamo imprescindibili lungo questo percorso. In primo luogo, l’elaborazione di un piano industriale della futura azienda unica che dia risposta alle necessità di rilancio del servizio di trasporto pubblico locale. un piano che contempli un adeguato programma di investimenti sui mezzi e sui servizi, ma anche un deciso miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei dipendenti, insieme al rafforzamento del confronto e del coinvolgimento degli enti locali.

Abbiamo inoltre sottolineato la necessità di giungere alla nuova azienda unica attraverso il miglior percorso tecnico-giuridico possibile, valorizzando i principi di rappresentanza e rappresentatività dei singoli territori e dei rappresentanti delle comunità locali, affinché il nuovo soggetto sia realmente espressione equilibrata dell’intera regione.

In questo quadro riteniamo altrettanto importante anche la volontà, emersa durante l’incontro, di lavorare insieme per migliorare i rapporti all’interno della compagine societaria di SETA con l’obiettivo di affrontare al meglio il percorso di transizione e costruzione della nuova azienda unica regionale.

Confermiamo pertanto il nostro impegno a lavorare in modo costruttivo e unitario affinché questo percorso si traduca in un rafforzamento concreto ed efficace del trasporto pubblico locale a beneficio dei cittadini, dei lavoratori e dei territori, fin da subito”.

(Marco Massari, Sindaco di Reggio Emilia Giorgio Zanni, Presidente della Provincia di Reggio Emilia)