Una sala civica gremita da oltre 110 perone ieri per assistere alla proiezione del Docufilm “La mafia sulle rive del Po, Aemilia 220” e al seguente dialogo con il giornalista Paolo Bonacini e il giudice del processo Aemilia Andrea Rat.
Il documentario racconta l’espansione della ‘ndrangheta in Emilia-Romagna, una regione considerata fino a pochi anni fa immune da infiltrazioni mafiose. I fatti sono descritti per la prima volta in modo sistematico e cinematografico Claudio Canepari e Giuseppe Ghinami in questa docufiction coprodotta da Rai Fiction – Fidelio con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission.
La serata è stata introdotta dalla sindaca di Albinea Roberta Ibattici insieme all’assessore alla Legalità Jessica Guidetti. Erano presenti, tra gli altri, l’intera giunta e molti consiglieri comunali. Al termine della proiezione, seguita da tutti con molta attenzione, c’è stato spazio per alcune domande ai due ospiti.
Questo appuntamento è stato organizzato da Comune e Associazione Reggio Diritti e Libertà.