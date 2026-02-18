<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Una sala civica gremita da oltre 110 perone ieri per assistere alla proiezione del Docufilm “La mafia sulle rive del Po, Aemilia 220” e al seguente dialogo con il giornalista Paolo Bonacini e il giudice del processo Aemilia Andrea Rat.

Il documentario racconta l’espansione della ‘ndrangheta in Emilia-Romagna, una regione considerata fino a pochi anni fa immune da infiltrazioni mafiose. I fatti sono descritti per la prima volta in modo sistematico e cinematografico Claudio Canepari e Giuseppe Ghinami in questa docufiction coprodotta da Rai Fiction – Fidelio con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission.

La serata è stata introdotta dalla sindaca di Albinea Roberta Ibattici insieme all’assessore alla Legalità Jessica Guidetti. Erano presenti, tra gli altri, l’intera giunta e molti consiglieri comunali. Al termine della proiezione, seguita da tutti con molta attenzione, c’è stato spazio per alcune domande ai due ospiti.

Questo appuntamento è stato organizzato da Comune e Associazione Reggio Diritti e Libertà.