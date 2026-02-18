<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Venerdì 20 febbraio 2026, dalle ore 9:00 alle 17:00, il Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore ospita a Reggio Emilia il convegno “Lavoro e caregiving: quale conciliazione? Temi, prospettive, testimonianze”, in programma nell’Aula Magna “Pietro Manodori” di Palazzo Dossetti, in viale Antonio Allegri 9. La giornata nasce da un dato che ormai attraversa in pieno la vita produttiva delle economie avanzate, dove l’efficienza dei sistemi di lavoro si lega sempre più spesso alla condizione di lavoratrici e lavoratori che, oltre all’occupazione, svolgono compiti di cura di lungo periodo a favore di familiari o persone care con disabilità o in condizione di non autosufficienza. La conciliazione tra lavoro e cura entra così nel campo delle priorità sociali e organizzative, con un’urgenza che riguarda famiglie, imprese, istituzioni e comunità.

L’iniziativa è pensata come piattaforma di confronto tra ricerca, decisori politici, imprese e cittadinanza, con l’obiettivo di mettere in fila prospettive diverse e far emergere connessioni utili a costruire strumenti e scelte praticabili, con un’attenzione costante alla compatibilità della cura con il futuro delle persone, delle aziende e dei territori.

La sessione di apertura prevede i saluti istituzionali affidati alla Prof.ssa Giovanna Galli, Prorettrice Vicaria dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Prof. Paolo Di Toma, Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore, alla Dott.ssa Maria Costi, Presidente della Commissione Scuola, Lavoro, Giovani della Regione Emilia-Romagna, al Dott. Roberto Neulichedl, Assessore tutela ambiente e università del Comune di Reggio Emilia, e al Dott. Rolando Gualerzi per CARER – Associazione Caregiver Familiari ETS. L’introduzione ai lavori è affidata al Dott. Leonardo Pompa dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Il programma entra poi nei “Temi” con due fuochi che puntano dritti al cuore del dibattito. Il primo riguarda la rappresentanza, con l’intervento della Dott.ssa Loredana Ligabue di CARER – Associazione Caregiver Familiari ETS. Il secondo guarda alla dimensione demografica, con la relazione della Prof.ssa Elvira Pelle, docente di Demografia e Statistica Sociale presso Unimore.

La sezione “Prospettive” amplia il campo e prova a costruire un lessico comune tra discipline e ambiti decisionali. Intervengono la Prof.ssa Maria Novella Bugetti, docente di Diritto Privato all’Università di Ferrara, l’Avv. Salvatore Milianta, il Prof. Matteo Rinaldini, docente di Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro a Unimore, il Prof. Giovanni Masino, docente di Organizzazione Aziendale all’Università di Ferrara, il Prof. Massimo Neri, docente di Organizzazione Aziendale a Unimore, e il Dott. Francesco De Pretis, docente di Metodi Matematici dell’Economia a Unimore.

Il pomeriggio si concentra sulle “Testimonianze”, e chiama al tavolo profili istituzionali, sanitari e aziendali insieme a voci che riportano la dimensione diretta del caregiving. Sono annunciati gli interventi di Federico Boccaletti, Vice Presidente di ANS – Anziani e Non Solo, Alberto Bellelli per l’Assessorato al Welfare della Regione Emilia-Romagna, Alberto Ravanello, Direttore Attività Socio Sanitarie AUSL Reggio Emilia, Tamara Calzolari, Assessore Politiche Sociali del Comune di Carpi, Sabina Tarozzi, Responsabile Iniziative Welfare di UNIPOL Assicurazioni, Antonella Indelicato, Direttrice Risorse Umane del Gruppo CREDEM, Fabio Storchi in qualità di imprenditore, e Tiziana Cimei di TAKEDA Pharmaceuticals. Il programma include inoltre testimonianze di caregiver, con gli interventi di Roberta Gibertoni e Mara Poggi, prima delle riflessioni conclusive e del confronto finale con domande dal pubblico.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna – Assemblea legislativa e del Comune di Reggio Emilia.

Partecipazione gratuita e aperta al pubblico, con prenotazione consigliata tramite link.