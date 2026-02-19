<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Dalla collaborazione tra il Comune di Boretto e la Comunità Energetica Rinnovabile REFUTURA nasce un nuovo passo concreto verso la transizione energetica del territorio: è stato, infatti, allacciato alla rete il primo impianto fotovoltaico di proprietà della CER, installato sul tetto del magazzino comunale e del centro del riuso.

Un intervento che testimonia come la sinergia tra istituzioni e comunità possa generare progetti capaci di produrre benefici ambientali, economici e sociali, rafforzando un modello energetico sostenibile e partecipato.

La nuova installazione ha una potenza complessiva di circa 99,12 kWp. La produzione stimata è di circa 115.000 kWh all’anno, un quantitativo di energia in grado di coprire mediamente il fabbisogno di circa 40, 50 nuclei famigliari. L’energia prodotta sarà condivisa all’interno della Comunità Energetica con le utenze pubbliche dei Comuni di Boretto e Brescello collegate alla stessa cabina primaria, rafforzando così un modello di collaborazione territoriale. Dal punto di vista economico, l’impianto genererà benefici stimati in circa 20.000 euro annui per 20 anni tra vendita dell’energia e contributi del GSE, una parte dei quali sarà destinata al sostegno di progetti sociali sul territorio.

Il 35% del costo complessivo dell’investimento è stato reso possibile grazie a un finanziamento della Regione Emilia Romagna, a conferma del sostegno concreto alle politiche locali per la transizione energetica e lo sviluppo delle comunità energetiche.

Il progetto valorizza ulteriormente il ruolo del centro del riuso, che oltre a promuovere il recupero e la circolarità dei materiali diventa oggi anche un luogo di produzione di energia pulita, una vera e propria “centrale verde” al servizio della comunità.

La Comunità Energetica REFUTURA continua così il proprio percorso di crescita, dimostrando come la collaborazione tra enti pubblici, cittadini e imprese possa generare modelli innovativi capaci di coniugare sostenibilità ambientale, solidarietà e sviluppo locale.

Per informazioni su come aderire alla Comunità Energetica REFUTURA è possibile consultare il sito refutura.it.