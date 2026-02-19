<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

La Sindaca Francesca Marchetti desidera esprimere un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura per il lavoro tempestivo ed efficace svolto in relazione ai gravi fatti avvenuti lungo la linea ferroviaria nel territorio comunale.

«Desidero ringraziare innanzitutto il Procuratore della Repubblica di Bologna, Paolo Guido, per il coordinamento puntuale e rigoroso delle indagini, così come tutte le donne e gli uomini impegnati nell’operazione. – dichiara la Sindaca – L’attività investigativa ha dimostrato, ancora una volta, quanto sia decisivo il gioco di squadra tra istituzioni, ciascuna nel rispetto delle proprie competenze, ma unite da un comune obiettivo: la tutela della sicurezza e della legalità».

Un ringraziamento particolare va al Generale Provinciale Ettore Bramato, per la supervisione e il sostegno istituzionale alle attività sul territorio, nonché all’Arma dei Carabinieri di Castel San Pietro Terme, guidata dal Luogotenente Pierluigi Raimondo, e al Maggiore dei Carabinieri della Compagnia di Imola Maggiore Lavigna, per la professionalità, la prontezza operativa e la costante presenza sul territorio.

Nel corso degli accertamenti è stato determinante, fin dalle prime ore, il supporto della Polizia Locale di Castel San Pietro Terme, con il Comandante Leonardo Marocchi che si è immediatamente messo a disposizione degli inquirenti, collaborando attivamente alle indagini coordinate dalla Procura di Bologna. In particolare, gli elementi forniti grazie al sistema comunale di videosorveglianza si sono rivelati fondamentali per la ricostruzione dei fatti.

«Un grazie sincero – aggiunge la Sindaca – va anche al cittadino che ha scelto di segnalare quanto accaduto. La collaborazione responsabile della comunità è un tassello essenziale nella costruzione della sicurezza: il primo impegno civico è non restare indifferente. La sicurezza è un presidio quotidiano che si costruisce con professionalità, responsabilità istituzionale e collaborazione leale tra tutti i livelli di governo. È questo il metodo che rafforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni».

«Questo intervento – conclude la Sindaca Marchetti – rappresenta un esempio concreto di efficienza e di presenza dello Stato sul territorio, grazie alla competenza e alla dedizione di chi opera ogni giorno a tutela della nostra comunità».