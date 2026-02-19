<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Offrire alle imprese del territorio uno spazio concreto di approfondimento e dialogo su prevenzione e contrasto della violenza di genere nei contesti lavorativi e sull’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. Con questo intento la Città metropolitana di Bologna e la Rete Capo D (Comunità di Aziende Pari Opportunità) promuovono l’incontro “Impresa Comune – Prevenire e contrastare la violenza di genere: un’alleanza tra Aziende, Istituzioni e Centri Antiviolenza”. L’appuntamento è per giovedì 26 febbraio dalle 9.30 alle 13 all’ Opificio Golinelli di via Paolo Nanni Costa, 14 a Bologna.

Accanto agli interventi di Alexa Pantanella, Azzurra Rinaldi, Cathy La Torre, Lorenzo Gasparrini e Linda Serra, la mattinata vedrà il coinvolgimento diretto di imprese del territorio – tra cui NCV, Aeroporto Marconi, TPER, Gruppo HERA ed Emil Banca – insieme ai Centri Antiviolenza e a Insieme per il Lavoro, in un confronto orientato alla costruzione di strumenti e collaborazioni concrete.

Interverranno, tra le altre, Lucia Ghirardini, Head of People Experience, Culture & Inclusion, Automobili Lamborghini e Presidente Rete Capo D, Emily Clancy, Responsabile del Piano Uguaglianza della Città metropolitana e vicesindaca del Comune di Bologna, Simona Lembi, consigliera regionale della Regione Emilia-Romagna ed Eugenia Ferrara, vicedirettrice della Fondazione Golinelli e Presidente G LAB Srl Impresa Sociale.

Modera l’incontro Andrea Notarnicola, Newton Spa.



Iscrizioni qui, tramite Google Form

L’iniziativa è gratuita; le iscrizioni saranno aperte fino ad esaurimento posti.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Protocollo tra Città metropolitana e Rete Capo D e rientra nel percorso Parità di genere: dialoghi tra istituzioni, imprese e mondo delle associazioni , nella cornice del Piano per l’Uguaglianza.