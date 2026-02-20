<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Il 3 marzo torna per la quarta edizione “CIAO – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività”, con il programma TV “Ci vediamo da Lucio”.

Il progetto che rende omaggio al grande artista bolognese e alla sua eredità culturale, celebra la scrittura musicale italiana, i suoi interpreti e i nuovi talenti attraverso un percorso che unisce racconto televisivo, in onda il 3 marzo in seconda serata su Rai2, ed evento dal vivo, il 4 marzo al Teatro Arena del Sole di Bologna.

Massimo Bonelli: «CIAO – Rassegna Lucio Dalla nasce per omaggiare e far pulsare ancora l’eredità artistica e l’immaginario poliedrico e innovativo di Lucio Dalla, raccontando la musica contemporanea attraverso i suoi protagonisti più orientati alla visione, alla ricerca e alla libertà espressiva. Quest’anno abbiamo scelto di realizzare l’intero progetto all’interno della casa di Lucio, nel cuore di Bologna, trasformandola nel centro narrativo della rassegna. Il titolo del format televisivo, “Ci vediamo da Lucio”, nasce proprio da questa scelta. È un invito intimo e diretto, che restituisce l’idea di una musica vissuta come incontro, racconto e condivisione, un progetto pensato per allargare lo sguardo sulla musica di oggi, mettendo in dialogo artisti affermati e nuove generazioni, con l’ambizione di trasformare la memoria in uno spazio vivo e attuale, capace di parlare al presente.»

Il programma TV, prodotto da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e interamente registrato negli spazi iconici della Casa di Lucio Dalla, rappresenta il cuore narrativo del progetto. Protagonista è l’immaginario che Lucio ha regalato a suo pubblico, enfatizzato attraverso le esibizioni e le suggestioni degli artisti vincitori dei riconoscimenti 2026. All’interno del programma vengono infatti assegnati i Ballerini Dalla delle varie categorie e proclamati i vincitori di “CIAO Contest. La musica di domani”, l’iniziativa dedicata alle nuove generazioni di artisti e producer.

Il programma è condotto da Elenoire Casalegno e sarà trasmesso il prossimo 3 marzo, in seconda serata, su Rai2.

I vincitori dell’edizione 2026:

Lucio Corsi : categoria “Artista” e “Colonna Sonora”

: categoria Eddie Brock : categoria “Canzone” per il brano Non è mica te

: categoria per il brano Non è mica te Tropico : categoria “ Producer/Talent scout ”

: categoria “ ” Francesco Frisari : categoria “Progetto” per il documentario Quale allegria

: categoria per il documentario Quale allegria Malika Ayane: categoria “Percorso Artistico”

Premiati inoltre:

Pierdavide Carone : riconoscimento alla “Libera Creatività”

: riconoscimento alla Rocco Hunt: Premio Fondazione Lucio Dalla

A Lucio Corsi anche la Targa SIAE, con la seguente motivazione: «SIAE assegna questo riconoscimento a Lucio Corsi, autore capace di portare avanti una visione personale, libera e autentica della canzone. Attraverso una scrittura originale e un immaginario fortemente riconoscibile, Corsi costruisce un universo espressivo coerente, sensibile e fuori dagli schemi, restituendo alla musica italiana un linguaggio poetico contemporaneo e profondamente identitario».

La Targa Nuovo IMAIE va quest’anno invece a Ricky Portera, con la seguente motivazione: «Per l’eccezionale contributo artistico offerto alla musica italiana in una carriera lunga e di altissimo profilo, impreziosita dal sodalizio con Lucio Dalla. Chitarrista autorevole e tra i più riconoscibili del panorama musicale italiano, con la sua impronta stilistica ha arricchito alcuni dei capitoli più significativi della musica d’autore».

Accanto all’assegnazione dei prestigiosi Ballerini Dalla, la Rassegna promuove “CIAO Contest. La musica di domani”, un progetto dedicato ad artisti e producer emergenti, con l’obiettivo di scoprire, valorizzare e sostenere le realtà musicali più interessanti non ancora affermate.

Per l’edizione 2026 il contest ha ampliato significativamente la propria portata, passando da 10 artisti e 10 producer a 30 artisti e 15 producer selezionati.

Per il 2026, Elisa Benetti è la vincitrice della categoria Artista, mentre Benvenuti si aggiudica la categoria Producer. La giuria che ha selezionato i due artisti vincitori è composta da Massimo Bonelli, Daniele Caracchi, Gabriele Fazio, Valerio Baroncini, Nicola Roda e Marta Blumi Tripodi.

La statuetta Ballerino Dalla, creata dall’artista Mauro Balletti, è ispirata al celebre brano “Balla balla ballerino”. La scultura rappresenta una figura in una posizione di danza, in equilibrio “su una tavola fra due montagne“, simbolo delle sfide, delle insidie e delle difficoltà che ogni artista deve affrontare durante il proprio percorso per affermare la propria unicità e conquistare il pubblico

CIAO – Rassegna Lucio Dalla è ideata da Pressing Line e iCompany e da quest’ultima realizzata con la direzione artistica di Massimo Bonelli. È promossa da Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con il Comune di Bologna e realizzata grazie al Main Sponsor Banca di Bologna mentre QN Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!) è Media Partner dell’iniziativa.

SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori è Main Partner e Nuovo IMAIE Partner di Ciao Rassegna Lucio Dalla.