L’appuntamento con il servizio gratuito dedicato a chi cerca una nuova occupazione è giovedì 5 marzo nella Casa del volontariato. Lo sportello è aperto dalle 10 alle 16, solo su prenotazione.

Il viaggio di Job on tour era arrivato nel nostro territorio lo scorso novembre, in occasione della visita pastorale del cardinale Zuppi, per un incontro con le aziende. Ora l’iniziativa itinerante che porta sul territorio i servizi gratuiti di Insieme per il lavoro sta per tornare, e stavolta la tappa è dedicata alle cittadini e ai cittadini di Castel San Pietro Terme.

Come prenotare un colloquio. L’appuntamento con il team di Insieme per il lavoro è giovedì 5 marzo dalle 10 alle 16, nella Casa del volontariato di via Oriani, 3: un’intera giornata di colloqui individuali per chi cerca nuove opportunità di inserimento professionale. Partecipare è facile e gratuito: basta prenotarsi a questo link: bit.ly/jobontour-5marzo

Cos’è Insieme per il lavoro. Promosso dalla Città metropolitana, dal Comune e dall’Arcidiocesi di Bologna in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, Insieme per il lavoro è il progetto no-profit che accompagna le persone nella ricerca di una nuova occupazione, mettendole in contatto con le imprese che hanno bisogno di manodopera. Dal 2017, il servizio ha incontrato oltre 8.400 persone e mediato più di 3.200 inserimenti lavorativi in circa 900 imprese partner.