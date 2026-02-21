Home Video Pillole Ex Ilva, Calderone “Massimo impegno del Governo per accompagnare il rilancio” Video Pillole Ex Ilva, Calderone “Massimo impegno del Governo per accompagnare il rilancio” 21 Febbraio 2026 FacebookTwitterLinkedinWhatsAppTelegramEmailPrint <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a> Pillole <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a2e5bde4&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a2e5bde4' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aff7a585&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=17&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aff7a585' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a7793d48&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=18&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a7793d48' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ab9c4cdf&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=19&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab9c4cdf' border='0' alt='' /></a> ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Palermo, muro crolla su auto parcheggiate, un ferito Betti “Bilancio più che positivo, sia per noi che per i ragazzi” Arianna Sighel “Stagione difficile, l’argento ai Giochi è un bel riconoscimento” <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a9817636&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a9817636' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8a3f890&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=3&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8a3f890' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad9290df&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=4&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad9290df' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a96e8f7e&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=5&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a96e8f7e' border='0' alt='' /></a> ora in onda________________