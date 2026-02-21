<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Questa mattina, intorno alle 10.30, si è verificato un incidente alpinistico nel comprensorio del Corno alle Scale. Sei alpinisti, divisi in due cordate da tre persone ciascuna e appartenenti alla sezione CAI di Pavullo, erano impegnati nella scalata del terzo canale del Monte Corno, equipaggiati con ramponi e piccozze.

Per cause ancora da accertare, un componente della prima cordata è scivolato, coinvolgendo nella caduta anche gli altri membri, compresa la seconda cordata che lo precedeva. Complessivamente, l’incidente ha interessato tutti i sei alpinisti. Uno di loro è riuscito a chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112, attivando immediatamente l’intervento delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Corno alle Scale, dell‘elicottero 118 di Bologna e di un elicottero dei Vigili del Fuoco decollato dall’aeroporto di Bologna. La caduta, avvenuta su un tratto particolarmente complesso e ripido, ha visto gli alpinisti scivolare per circa 30 metri.

La squadra territoriale di soccorso, composta da sei tecnici, è arrivata rapidamente sul luogo dell’incidente. Ulteriore supporto è stato fornito da due tecnici e un medico della stazione Rocca di Badolo che si trovavano in zona per un’esercitazione. Considerando le difficoltà del terreno, l’elicottero 118 di Bologna ha richiesto il rinforzo dell’elicottero 118 di Ravenna, dotato di verricello e con a bordo un tecnico del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico). Il mezzo aereo proveniente da Ravenna ha raggiunto la zona e, non potendo atterrare a causa del terreno impervio, ha utilizzato il verricello per sbarcare l’equipaggio. Lo stesso è stato fatto dall’elicottero dei Vigili del Fuoco. Gli alpinisti che hanno riportato ferite meno gravi sono stati recuperati dal Drago (elicottero dei Vigili del Fuoco) e trasferiti in ambulanza all’Ospedale di Porretta. Gli infortuni più seri hanno richiesto l’intervento dell’anestesista dell’elicottero di Ravenna, che ha stabilizzato i feriti somministrando analgesici per alleviare il dolore. Una volta stabilizzati, uno degli alpinisti è stato recuperato dall’elicottero di Ravenna per poi essere trasferito all’elicottero 118 di Bologna e condotto all’Ospedale Maggiore di Bologna. Anche l’elicottero 118 di Ravenna, dopo aver completato le operazioni di recupero, ha trasportato un altro ferito grave all’Ospedale Maggiore. Alla fine delle operazioni di soccorso, un ultimo alpinista, fortunatamente quasi illeso, è stato riaccompagnato a valle in sicurezza dai tecnici del Soccorso Alpino.