La Juve cade anche in campionato, festa Como allo Stadium

TORINO (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta in Champions nell’andata del play-off in casa del Galatasaray, la Juventus cade anche allo Stadium in campionato. A Torino, nel match valido per la 26^ giornata di Serie A, il Como passa 2-0 grazie alle reti di Vojvoda nel primo tempo e Caqueret nella ripresa. Un uno-due che stende i bianconeri e lancia i lariani sempre più in ‘zona Europà. Spalletti preserva Bremer dopo l’acciacco in Champions: dietro ci sono Gatti, Kelly e Koopmeiners; in attacco la scelta ricade su Openda. Assente Nico Paz negli ospiti, che si presentano con Douvikas supportato da Vojvoda, Caqueret e Baturina. Subito emozioni allo Stadium. Al 5′ Yildiz impegna Butez da fuori area, mentre all’11’ arriva il vantaggio ospite. Douvikas si avventa su un pallone perso da McKennie e serve Vojvoda, che in area calcia e trova un Di Gregorio impreparato. Sotto di un gol, i bianconeri si buttano subito alla ricerca del pari. Al 22′ Kelly verticalizza per Openda, che entra in area ma trova Butez a negargli il gol. Non si risparmia nemmeno la squadra di Fabregas, che al 38′ colpisce una traversa con Da Cunha, che si lancia su un pallone gestito malissimo da Koopmeiners e Di Gregorio. La ripresa comincia con un tiro del neo entrato Conceicao, bloccato da Butez. Da quel momento sono gli ospiti a prendersi la scena. Al 52′ ci prova due volte Douvikas, trovando la respinta di Gatti. Il raddoppio dei lariani arriva al 61′. Sergi Roberto, che ha appena fatto il suo ingresso in campo, lancia Perrone per il contropiede; il pallone arriva a Da Cunha, che sceglie di non tirare e appoggiare per l’arrivo di Caqueret, a cui basta spingere il pallone in rete con Di Gregorio già fuori dai giochi. Bianconeri protagonisti nel finale, nel tentativo di riaprire la sfida. All’84’ Koopmeiners, tra i protagonisti in negativo, centra la traversa su punizione. Ormai inevitabile, però, la sconfitta. La Juve perde 2-0, esce tra i fischi e rischia di veder scappare il quarto posto, mentre il Como va a -1 dalla quinta posizione occupata proprio dalla squadra di Spalletti.

– Foto Image –

(ITALPRESS).