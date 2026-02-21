<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Inaugurata a Maranello la nuova sede del Centro per le Famiglie: il taglio del nastro è avvenuto nella mattinata di sabato 21 febbraio nei locali di Via Vignola 73 a Pozza di Maranello, che ora accolgono la sede maranellese del servizio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

Alla cerimonia ha partecipato la Giunta di Maranello e sono intervenuti Luigi Zironi, l’assessora alle politiche per la famiglia Laura Costi, l’assessore al welfare dell’Unione Marco Biagini, la dirigente delle politiche sociali dell’Unione Paola Rossetti, la consigliera regionale Maria Costi e l’onorevole Stefano Vaccari, oltre a diversi cittadini di Maranello e del distretto, famiglie con bambini e non solo, che hanno potuto socializzare nei nuovi spazi in cui sono già operativi servizi come lo Spazio Aperto (per attività e giochi) e lo Sportello Informafamiglie (per le consulenze) negli orari di apertura (martedì e giovedì 14.30-18.30, sabato 9-12.30).

“L’inaugurazione porta con sé un messaggio importante per tutta la nostra comunità”, ha detto il sindaco Luigi Zironi. “Sappiamo bene che la quotidianità per ogni famiglia rappresenta una sfida, spesso una corsa ad ostacoli: per questo continuiamo ad investire nel supporto a chi ha bisogno di essere accompagnato verso una soluzione, spesso già accessibile ma poco conosciuta. Il Centro per le Famiglie ha proprio questa funzione: fare da ‘bussola’ per queste persone. Fornire informazioni, aiutare i genitori ad orientarsi, offrire ai bimbi la possibilità di prendere parte ad iniziative e laboratori, sempre all’insegna del gioco, dell’apprendimento e dell’educazione”.

Rivolto prioritariamente alle famiglie con figli da 0 a 18 anni presenti sul territorio, il Centro per le Famiglie è un progetto distrettuale dell’Unione dei Comuni, promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, nato con l’obiettivo di offrire un luogo di socialità, mutualità e solidarietà; uno spazio in cui costruire relazioni significative tra persone, famiglie, generazioni e servizi. Un punto d’incontro per tutti, in cui singoli, coppie, genitori e futuri genitori possono trovarsi per chiedere informazioni, confrontarsi con altre famiglie e con gli operatori, progettare attività, sviluppare relazioni, o passare semplicemente del tempo insieme, nell’ottica della promozione del benessere. È quindi prima di tutto uno spazio da vivere, un’opportunità per condividere e costruire esperienze, per facilitare la creazione di risposte ai diversi bisogni della vita quotidiana.