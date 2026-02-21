<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Questa mattina intorno alle 5:00, i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti in Viale Cialdini a Modena per un grave incidente stradale tra due autovetture che ha coinvolto complessivamente sette persone.

Al loro arrivo, i soccorritori si sono trovati di fronte a una situazione particolarmente critica, poiché gli occupanti di uno dei veicoli erano intrappolati all’interno dell’abitacolo. Per liberarli, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato attrezzature idrauliche come cesoie e divaricatori, riuscendo così a tagliare le lamiere e a estrarre in sicurezza cinque persone rimaste bloccate.

Una volta liberate, le vittime sono state immediatamente affidate alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul luogo con diverse ambulanze e mezzi di soccorso. L’intervento ha consentito non solo di prestare assistenza ai feriti, ma anche di mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti. La Polizia Locale è intervenuta per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e per gestire il traffico.