Auto fuori strada nella notte a Quattro Castella, grave un 20enne di Bibbiano

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Montecavolo di Quattro Castella. Intorno alle 2:30, per cause ancora in corso di accertamento, una Peugeot 206 che percorreva via Palmiro Togliatti è uscita autonomamente di strada, terminando la sua corsa con un violento impatto. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Quattro Castella, unitamente ai sanitari del 118 e alle squadre dei Vigili del Fuoco.

La situazione è apparsa subito critica: il conducente, un ragazzo di 20 anni residente a Bibbiano, è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo deformato dall’urto. I Vigili del Fuoco hanno lavorato con estrema cura per tagliare le lamiere e permettere ai sanitari di stabilizzare il giovane. Una volta estratto, il ventenne è stato trasportato d’urgenza in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Reggio Emilia, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. I rilievi planimetrici e la gestione della sicurezza stradale sono stati curati dai militari dell’Arma per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.