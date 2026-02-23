La presidente Morena Silingardi ha convocato il Consiglio comunale di Fiorano Modenese per giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 19, presso Casa Corsini, per la trattazione di 13 punti all’ordine del giorno.
1 Comunicazione spese gruppi anno 2025 e disponibilità fondi 2026.
2. Interrogazione presentata dal consigliere Barbolini del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” portante ad oggetto: “Via Mameli strada dissestata e priva di segnaletica. Petizione sottoscritta da 38 cittadini”.
3. Interrogazione presentata dal consigliere Barbolini del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” portante ad oggetto: “Degrado negli spogliatoi campi da tennis a Spezzano”.
4. Interrogazione presentata dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco Ascoltare e Risolvere” portante ad oggetto: “Lavori stradali in corso in via Ghiarella ed in via Don Minzoni nelle vicinanze delle scuole medie Bursi e della nuova scuola materna”.
5. Surroga ex art. 45 D.lgs. 267/2000 del Consigliere Turrini Alex.
6. Consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Surroga consigliere dimissionario.
7. Comunicazione della Presidente del Consiglio comunale in merito alla individuazione da parte del Partito Democratico di nuovi componenti le commissioni consiliari permanenti a seguito surroga.
8. Art. 175 e art.187 c.3-sexies D.lgs. 18 agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
9. Ratifica variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026-2028 annualità 2026 adottata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 12 del 09/02/2026.
10. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.lgs. n. 267/2000. Spese legali liquidate con sentenza n. 35/2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena.
11. Proposta di ampliamento di fabbricato industriale con annessa palazzina uffici in via Viazza II Tronco 53-55 avanzata dalle società Btp Holding S.r.l. e siti B&T Group S.p.a. ai sensi dell’art.53 della L.R. 24/2017 in variante alla strumentazione urbanistica vigente. Pronuncia in merito.
12. Interpellanza presentata dal consigliere Gualmini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco Ascoltare e Risolvere” portante ad oggetto: “Modifiche stradali in corso sulla via Ghiarella”.
13. Interpellanza presentata dal consigliere Casali del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” portante ad oggetto: “Manutenzione di Casa Sassi”.
La diretta streaming del Consiglio sarà tramessa sul canale you tube del Comune.