Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 23, alle 5:00 di martedì 24 febbraio, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Terre di Canossa Campegine, al km 124+400.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Fidenza, al km 90+400, oppure immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest.