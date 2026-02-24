<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Venerdì 27 febbraio si celebra per la prima volta la festa istitutiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ispirata al tema “Li dove serve”.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Modena festeggerà l’evento con una giornata articolata in momenti istituzionali, al mattino, e iniziative di apertura alla cittadinanza, nel pomeriggio.

La mattinata sarà dedicata alle celebrazioni istituzionali con l’alzabandiera, l’omaggio al Monumento al Vigile del Fuoco e la cerimonia ufficiale in caserma, durante la quale verranno consegnate al personale le benemerenze e i riconoscimenti al valore, e presentati i lavori di ammodernamento e la nuova area emergenza, progetto che si concluderà nei prossimi mesi. La cerimonia si chiuderà con la benedizione dei mezzi e dei nuovi locali.

Nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 18, la caserma di via Formigina aprirà le porte a cittadini, bambini, famiglie e scuole, con l’iniziativa “Caserma aperta” e “Pompieropoli”. Grazie alla collaborazione dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco – Sezione Modena, i più piccoli potranno partecipare a percorsi ludici che simulano le attività dei pompieri.

PROGRAMMA

Ore 9.15 Afflusso degli ospiti ed arrivo delle Autorità

Ore 9.30 Alzabandiera presso la Sede Centrale del Comando accompagnata dall’Inno Nazionale

Ore 9.45 Omaggio ai Vigili del Fuoco, con posa dei fiori al Monumento al Vigile del Fuoco sito in Viale Corassori

Ore 10.15 Cerimonia ufficiale presso l’aula formazione del Comando con la lettura dei saluti delle Autorità Nazionali e del Comandante, l’illustrazione degli interventi di ammodernamento e, a seguire, la consegna delle benemerenze e dei riconoscimenti

Ore 11.15 Presentazione dell’ Area Gestione Emergenze e benedizione dei nuovi locali e automezzi

Ore 11.40 Brindisi conviviale

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 la Sede Centrale aprirà le porte alla cittadinanza con le iniziative Caserma aperta e Pompieropoli