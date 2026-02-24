<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Al via il progetto Mùvet, cambia mezzo, una maratona di idee (hackathon) rivolta ai giovani e alle giovani dell’Emilia-Romagna con l’obiettivo di dare vita a soluzioni creative e innovative per promuovere la mobilità attiva, collettiva e sostenibile.

L’iniziativa è rivolta a coloro che risiedono, studiano o lavorano in regione e hanno tra i 17 e i 25 anni: dovranno immaginare idee creative per comunicare ai loro coetanei la mobilità sostenibile e l’uso di mezzi alternativi all’auto privata, come l’andare a piedi, in bicicletta, con i mezzi di trasporto pubblico o la mobilità integrata.

La sfida

L’hackathon è una sfida collaborativa in cui i partecipanti, divisi in squadre, lavoreranno su temi specifici: mobilità pedonale e ciclabile, trasporto pubblico, accessibilità ed economia della mobilità, con il supporto di coach e facilitatori.

In palio per ciascun componente del gruppo vincitore un Interrail pass Europe, premio che incarna perfettamente l’idea di viaggio sostenibile promossa dall’evento.

Le date

Fino al 15 marzo 2026 è possibile presentare la propria candidatura online, tramite il sito ufficiale www.muvet-cambiamezzo.it

Il 28 marzo dalle ore 15.00 alle 19.30 è in programma la pre-maratona formativa presso l’Ex Dynamo, (via Indipendenza 71/z, Bologna).

Il 12 aprile dalle 9.00 alle 19.00 ci sarà la maratona di idee vera e propria, che si terrà negli spazi di Filla, al parco della Montagnola di Bologna. Alla fine della gara i gruppi presenteranno i propri progetti a una giuria di esperti, che decreterà i vincitori e saranno consegnati i premi.

I promotori dell’iniziativa

La maratona di idee è promossa dal Centro per l’Educazione alla sostenibilità e reporting ambientale di Arpae con la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto “Cultura per la sostenibilità, iniziative per la creazione di strumenti di comunicazione da e per le nuove generazioni” finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica in attuazione dell’Agenda 2030. Il progetto è sviluppato e organizzato insieme al Ceas Aess (Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile di Modena).

Email: muvet.cambiamezzo@gmail.com

Sito web: www.muvet-cambiamezzo.it

Instagram: @muvet.cambiamezzo