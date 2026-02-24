<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un 40enne senegalese, senza fissa dimora, per rapina impropria. L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei Carabinieri in flagranza di reato, mentre controllavano via Irnerio. Al passaggio dell’autoradio, l’attenzione dei militari è stata richiamata da una colluttazione tra due persone davanti a un supermercato.

I Carabinieri sono intervenuti e dopo aver riportato la calma tra le parti hanno rilevato che uno dei due soggetti, identificato nel 40enne senegalese, aveva preso a pugni l’addetto alla sicurezza per garantirsi la fuga dopo aver asportato 16 confezioni di biscotti alla cioccolata dagli scaffali del locale. A quel punto, il 40enne senegalese, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di droga, è stato accompagnato in caserma, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.