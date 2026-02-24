Le videocamere di sorveglianza installate in centro a Maranello hanno immortalato ieri notte tre lupi nei pressi di Piazza Libertà.
Nei filmati si notano i tre animali azzuffarsi, due contro uno, per un paio di minuti. L’esperto tecnico-faunistico del Wolf Apennine Center – specializzato nella gestione e nel monitoraggio dei lupi in Emilia-Romagna e contattato immediatamente dall’Amministrazione comunale – ha spiegato che tale comportamento è dovuto “ad un meccanismo noto tra i lupi, legato ad interazioni sociali conflittuali che vedono il più debole infilarsi appositamente in aree abitate per sfuggire agli altri animali”.
In altre parole la loro presenza non avrebbe a che fare con la ricerca di cibo, ma a dinamiche conflittuali ben riconoscibili.
L’Amministrazione si è subito rivolta, per competenza sulle azioni di prevenzione e tutela, al Nucleo Carabinieri Forestale, già attivo nel monitoraggio sulla presenza di animali selvatici in aree urbane.
L’Amministrazione resterà in stretto contatto con il Nucleo Carabinieri Forestale e con gli esperti faunistici per costanti aggiornamenti sul fenomeno e sugli eventuali interventi da mettere in campo.