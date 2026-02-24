<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Le videocamere di sorveglianza installate in centro a Maranello hanno immortalato ieri notte tre lupi nei pressi di Piazza Libertà.

Nei filmati si notano i tre animali azzuffarsi, due contro uno, per un paio di minuti. L’esperto tecnico-faunistico del Wolf Apennine Center – specializzato nella gestione e nel monitoraggio dei lupi in Emilia-Romagna e contattato immediatamente dall’Amministrazione comunale – ha spiegato che tale comportamento è dovuto “ad un meccanismo noto tra i lupi, legato ad interazioni sociali conflittuali che vedono il più debole infilarsi appositamente in aree abitate per sfuggire agli altri animali”.

In altre parole la loro presenza non avrebbe a che fare con la ricerca di cibo, ma a dinamiche conflittuali ben riconoscibili.

L’Amministrazione si è subito rivolta, per competenza sulle azioni di prevenzione e tutela, al Nucleo Carabinieri Forestale, già attivo nel monitoraggio sulla presenza di animali selvatici in aree urbane.

L’Amministrazione resterà in stretto contatto con il Nucleo Carabinieri Forestale e con gli esperti faunistici per costanti aggiornamenti sul fenomeno e sugli eventuali interventi da mettere in campo.