Questa settimana è iniziato un intervento straordinario di manutenzione nel parco di Villa Pace, in centro a Fiorano Modenese, allo scopo di restituire ai cittadini un’area verde più sicura, sana e accessibile a tutti.

La durata prevista dei lavori è di circa dieci giorni e il costo stimato dell’intervento ammonta a oltre 24.000 euro. Un investimento importante per ripristinare le condizioni di fruibilità, sicurezza e decoro del parco, attraverso una gestione mirata della vegetazione e del patrimonio arboreo.

L’intervento prevede, in primo luogo, la rimozione delle siepi perimetrali e interne, la cui attuale densità ha favorito la creazione di zone non visibili, utilizzate impropriamente e divenute nel tempo ricettacolo di rifiuti.

L’eliminazione delle siepi consentirà di migliorare la visibilità nell’area verde, aumentando la sicurezza reale e percepita di chi frequenta il parco e faciliterà le operazioni di pulizia e manutenzione.

Nei primi giorni è prevista anche un’indagine strumentale sui tronchi di alcune piante, tra cui un esemplare di Sophora, per valutarne con precisione la salubrità interna e la stabilità meccanica, per poi eventualmente rimuovere quelle secche o compromesse da malattie irreversibili, prevenendo così eventuali cedimenti improvvisi e la diffusione di parassiti.

Gli esemplari di pregio, tra cui tassi e cipressi, saranno sottoposti a interventi di risagomatura per il ripristino del corretto assetto vegetativo, mentre le magnolie saranno interessate da una potatura di innalzamento della chioma (spalcatura) per favorire il passaggio della luce e una migliore aerazione.

Inoltre, le scarpate del parco che danno sulla Circondariale san Francesco saranno oggetto di una pulizia radicale dalla vegetazione spontanea e infestante, con l’obiettivo di migliorare il decoro complessivo.

Infine verranno ripristinate alcune panchine, le cui assi in legno sono visibilmente rovinate.

“Con questo intervento, il parco di Villa Pace sarà pronto per una nuova vita a partire già dall’ormai imminente primavera. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la comprensione rispetto a eventuali temporanei disagi, ribadendo l’impegno costante dell’Amministrazione per la tutela, la valorizzazione e la piena fruibilità degli spazi pubblici” sottolinea l’assessore all’Ambiente Luca Busani.