Il Comitato società civile per il NO propone incontri pubblici sabato 28 febbraio a Limidi di Soliera e sabato 7 marzo a Novi Modena. L’ingresso a entrambi gli incontri è libero e aperto a tutti.

Sabato 28 febbraio, alle ore 15.30 presso il centro sociale O.Perderzoli (via Papotti,10) a Limidi di Soliera discutono la dottoressa Paola Campilongo sostituta procuratrice della Repubblica presso la Procura di Modena–Comitato Giusto dire NO, e l’avvocato Simone Bonfante penalista del Foto di Modena-Comitato modenese VotaNO.

Sabato 7 marzo alle ore 15.30 press la sala Emmaus (via Grandi,46) a Novi di Modena, spiega le ragioni del No l’avvocato penalista del foro di Modena Cosimo Zaccaria intervistato da Maria Silvia Cabri giornalista de Il resto del Carlino e Notizie.