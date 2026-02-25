<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

In occasione della Giornata internazionale della donna, i Comuni dell’Unione del Distretto Ceramico promuovono un ampio calendario di iniziative culturali, artistiche, sportive e di approfondimento dedicate al ruolo delle donne nella società, alla memoria storica, ai diritti, alla creatività e al benessere.

Un programma diffuso che coinvolge i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia e Sassuolo, con appuntamenti distribuiti tra fine febbraio e aprile 2026. Le iniziative sono ad ingresso gratuito, salvo dove diversamente indicato.

Nei Comuni del Distretto sono inoltre previste attività sportive gratuite per le donne presso palestre, centri sportivi e associazioni e nelle biblioteche del territorio selezioni tematiche di libri e DVD nelle biblioteche comunali.

Il calendario di iniziative rappresenta un impegno condiviso dei Comuni dell’Unione del Distretto Ceramico nel promuovere cultura, consapevolezza e partecipazione attiva, valorizzando il contributo delle donne nella storia, nell’arte, nella scienza, nello sport e nella vita sociale.

“In occasione della Giornata internazionale della donna rinnoviamo il nostro impegno per la promozione delle pari opportunità e per il contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza di genere. L’8 marzo non è solo una ricorrenza simbolica, ma un momento di riflessione collettiva e di responsabilità condivisa. Per questo continuiamo a lavorare in rete, condividendo buone pratiche e progettualità, affinché le politiche di genere non siano iniziative isolate, ma parte integrante delle scelte amministrative quotidiane. La parità è un percorso quotidiano che richiede impegno, collaborazione e partecipazione di tutta la cittadinanza.” sottolineano le assessore e consigliere delegate per le Pari Opportunità dei Comuni del Distretto.

Le prime iniziative sono programmate già da questo fine settimana di febbraio: venerdì 27 febbraio, alle 18.30, presso la biblioteca Paolo Monelli a Fiorano Modenese, si terrà l’incontro “Chi sono le streghe?”, dialogo tra Natalia Guerrieri, autrice della novella “Falena” e Giulia Paganelli sulle streghe come figure di ribellione, tra controllo del corpo femminile, narrazioni di potere e memoria popolare; sabato 28 febbraio alla biblioteca Cionini di Sassuolo, alle 17, presentazione del libro “Le 21 madri costituenti” di Caterina Caparello, a cura di Fuori Campo 11 e inaugurazione della mostra collettiva “Arte per dire donna” (visitabile fino all’11 marzo), a cura del Pittori sassolesi Jacopo Cavedoni; mentre a Formigine, la cooperativa sociale Vagamondi organizza “Book Swap Party – Parole indomite”, scambio gratuito di libri, dalle 16, presso la sede di via S. Pietro,7. Domenica 1° marzo gli appuntamenti proseguono a Fiorano Modenese, alle 17, con il reading teatrale e musicale “Donne e Diritti” con l’artista Roberta Biagiarelli, la cantante Ornella Serafini e il chitarrista Ermanno Maria Signorelli, presso Villa Cuoghi (via Gramsci 32). Progetto di Babelia & C., a cura di Circolo Nuraghe e Il tè delle cinque.

Le iniziative per celebrare la Giornata internazionale della donna proseguiranno da giovedì 5 marzo e nei giorni successivi (in particolare domenica 8 marzo), fino al 26 aprile 2026.

Informazioni dettagliate sono disponibili sui siti istituzionali e sulle pagine social dei Comuni.

PROGRAMMA COMPLETO

Fiorano Modenese

27 febbraio – ore 18.30 – Biblioteca BLA: incontro “Chi sono le streghe?”, dialogo con l’autrice Natalia Guerrieri.

1 marzo – ore 17 – Villa Cuoghi: reading teatrale e musicale “Donne e Diritti” con Roberta Biagiarelli, Ornella Serafini, Ermanno Maria Signorelli.

7/8 e 14/15 marzo – Casa Guastalla: mostra collettiva di pittura a cura dell’Associazione Arte e Cultura (inaugurazione 7 marzo ore 16).

7 marzo – ore 17 – Casa Corsini: talk illustrato “Oh no, ho il ciclo!”, oltre stereotipi e tabù, con Cristina Salerno, Eliana Albertini, Martina Sarritzu e Anna Ferri, a cura di Arci e ass. Tocca a noi.

8 marzo – ore 10 – Riserva Salse di Nirano: camminata in giallo “Scopri la detective che è in te”, a cura dell’Associazione Viceversa (iscrizione gratuita entro il 6 marzo).

8 marzo – ore – 17 – Centro culturale Via Vittorio Veneto: “Dedicato alle Donne”, poesie e musica con Franca Lovino, Gen Llukaci e Carla They.

Formigine

28 febbraio – ore 16 – Via San Pietro,7: “Book Swap Party – Parole indomite”, scambio gratuito di libri, a cura della coop. sociale Vagamondi.

6 marzo – ore 21 – Auditorium Spira Mirabilis: incontro con Francesca Fialdini “Come fossi una bambola”, storie di dipendenza affettiva e di chi ne è uscito.

7/8 e 14/15 marzo – Sala Loggia: mostra fotografica “Donne del Centro e Sudamerica tra memoria e cambiamento” di Giovanna Braglia, a cura dell’ass. Cose dell’altro mondo.

7 marzo – ore 16 – Castello di Formigine: visita guidata tematica “Verso il voto, 80 anni di possibilità di scelta” con atelier per bambini.

15/22/29 marzo al 12/19/26 aprile – Seven Club, Casinalbo: ciclo di incontri scientifici “Scienziate” (ingresso con consumazione 5 euro), a cura dell’ass. culturale Inco.Scienza.

Maranello

5 marzo – ore 21 – Auditorium E. Ferrari: proiezione del film “Tre amiche” di Emmanuel Mouret (ingresso a pagamento).

7/9/14 marzo – orari apertura – Biblioteca Mabic: “Mi ami ora?”, progetto espositivo dedicato alle narrazioni d’amore “inscatolate”.

11 marzo – ore 21 – Auditorium E. Ferrari: “Blues Sisters”, spettacolo tra musica e racconto sulle grandi interpreti del blues.

14 marzo – ore 11 – Biblioteca Mabic: “Sfumature di mimosa”, letture ad alta voce per bambini e bambine dai 3 anni (prenotazione consigliata dal 3 marzo).

Prignano sulla secchia

9 marzo – ore 10.30 – Sala Convegni del Municipio: presentazione del libro “La bambina di Kabul”, Giovanna Ferrari dialoga con l’autrice Saliha Sultan.

Sassuolo

28 febbraio – ore 17 – Biblioteca Cionini: presentazione del libro “Le 21 madri costituenti” di Caterina Caparello, a cura di Fuori Campo 11.

28 febbraio – ore 17 – Pittori Sassolesi Jacopo Cavedoni: inaugurazione della mostra collettiva “Arte per dire donna” (visitabile fino all’11 marzo).

6 marzo – ore 21 – Sala Falcone e Borsellino: “Quello che le donne (non dicono)”, letture e condivisioni a cura di Librarsi.

8 marzo – ore 9 – Casa Serena: “L’orologio senza tempo”, benessere e animazione teatrale rivolta agli ospiti, a cura di Verso Te APS.

8 marzo – ore 15 – Saletta Auser: “W l’8 marzo!”, festa con rinfresco a cura di Auser Sassuolo.

8 marzo – ore 20 – Auditorium Bertoli: “Woman in Light”, concerto candlelight tra canzoni e letture a cura di Sonus Academy.

10 marzo – ore 20.30 – Teatro Carani: “Sport e maternità”, proiezione del documentario “Mother and Footballer” del Barcellona Calcio e intervista alla calciatrice Alice Pignagnoli, a cura di Fondazione Carani.

14 marzo – ore 17 – Auditorium Bertoli: “Oriana Fallaci scrittore”, presentazione del libro di Letizia D’Angelo per il ciclo “Parole di donne – readings letterari di primavera”, a cura del Circolo Culturale Artemisia.

29 marzo – ore 16 – Auditorium Bertoli: “Come in un Mondrian”, presentazione del libro di Donatella Boccalari per il ciclo “Parole di donne – readings letterari di primavera”, a cura del Circolo Culturale Artemisia.

29 marzo – ore 17 – Crogiolo Marazzi: “Tutte figlie di Eva”, convegno-spettacolo a cura dell’associazione Non è colpa mia.

11 aprile – ore 17 – Auditorium Bertoli: “Ricucire il cielo”, presentazione del libro di Patrizia Bartoli per il ciclo “Parole di donne – readings letterari di primavera”, a cura del Circolo Culturale Artemisia.