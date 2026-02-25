<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Al via da domani, 26 febbraio, per il 2026 la campagna Coop “Verde Speranza”: per soci e consumatori sarà possibile contribuire a sostenere enti, poli di ricerca e ospedali specializzati nella prevenzione e cura oncologiche acquistando una delle piccole piante Verde Speranza in vendita negli oltre 340 negozi di Coop Alleanza 3.0, ubicati nelle 8 regioni – dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia – in cui la Cooperativa è presente.

La ricerca oncologica, la sua importanza

Oggi la ricerca oncologica si sta concentrando, grazie al sostegno di tutti, sull’aumentare le conoscenze in modo da produrre strumenti da usare in attacco, quando la malattia è già comparsa, ma anche in difesa, prima che questa compaia. Non sempre i fondi alla ricerca scientifica sono purtroppo in grado di supportare a sufficienza le esigenze economiche che essa richiede, così come le azioni di sostegno alle famiglie dei pazienti, o l’acquisto di apparecchiature per la diagnosi e le terapie necessarie: per questo ha bisogno della generosità di tutti per rendere il cancro sempre più curabile e per permettere ai pazienti una qualità della vita migliore. Info sull’iniziativa alla pagina all.coop/verdesperanza

Come funziona “Verde Speranza”

Nei negozi di Coop Alleanza 3.0, soci e consumatori potranno trovare le piante della campagna “Verde Speranza” contrassegnata da una etichetta che riporta il logo e la grafica di “Verde Speranza”. Ogni scelta è un segno di partecipazione. Le piante saranno una diversa ogni mese, come da periodizzazione di seguito:

26 febbraio – 11 marzo

Mini Calle — all’inizio della primavera, in occasione della Festa della Donna. Un fiore elegante e luminoso, simbolo di forza e delicatezza insieme, per dire grazie alle donne che ogni giorno coltivano cura e coraggio.

26 marzo – 6 aprile

Azalea — nel tempo della Pasqua, quando la natura rinasce. Un fiore che parla di speranza, di nuovi inizi, di vita che riparte.

7 maggio – 20 maggio

Rosa Kordana — per la Festa della Mamma. Piccola ma intensa, come i gesti d’amore quotidiani che fanno crescere le persone.

21 maggio – 3 giugno

Ortensia — nel cuore della primavera, quando tutto fiorisce e si celebrano i nuovi inizi. I suoi fiori riuniti in un unico grande abbraccio raccontano la forza della comunità.

4 giugno – 31 agosto

Sansevieria — l’estate della resilienza. Una pianta forte, capace di resistere al caldo e al tempo, simbolo di tenacia e continuità: la speranza che resta verde anche nei mesi più luminosi.

24 settembre – 7 ottobre

Bonsai — in occasione della Festa dei Nonni. Una pianta che richiede cura e pazienza, come l’amore tramandato di generazione in generazione.

19 novembre – 2 dicembre

Alberello di Natale — quando si avvicina il tempo dell’attesa. Un simbolo di casa, di luce e di legami che si rafforzano.

3 dicembre – 16 dicembre

Ciclamino — nel cuore dell’inverno, quando il colore diventa un segno di calore. Un fiore resistente che sboccia anche nel freddo.

Gli enti beneficiari e i progetti supportati

Per ogni piantina venduta, sarà devoluto un euro a favore di nove enti impegnati nella ricerca e nella prevenzione oncologica su tutto il territorio della Cooperativa. Di seguito gli enti nella loro ubicazione territoriale e le attività che saranno sostenute con i fondi:

I RCCS Centro di Riferimento Oncologico (Aviano) : sostegno alla cura e prevenzione oncologica

: sostegno alla cura e prevenzione oncologica IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo (Trieste) : sostegno alla cura e prevenzione oncologica

: sostegno alla cura e prevenzione oncologica Fondazione Città della Speranza Onlus (Padova) : sostegno dell’attività nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncoematologiche pediatriche e assistenza ai piccoli pazienti

: sostegno dell’attività nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncoematologiche pediatriche e assistenza ai piccoli pazienti IOM – Istituto Oncologico Mantovano (Mantova) : associazione di volontariato per lo studio e la terapia medica dei tumori

: associazione di volontariato per lo studio e la terapia medica dei tumori Fondazione GRADE Onlus (Reggio Emilia): il progetto che verrà sostenuto è l’acquisto di una Risonanza Magnetica 3 TESLA di ultima generazione per il CORE presso l’Ospedale di Reggio Emilia

il progetto che verrà sostenuto è l’acquisto di una Risonanza Magnetica 3 TESLA di ultima generazione per il CORE presso l’Ospedale di Reggio Emilia LILT- Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (associazione provinciale Ferrara) : sostegno alla cura e prevenzione oncologica

: sostegno alla cura e prevenzione oncologica LILT- Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (associazione metropolitana di Bologna) : sostegno alla cura e prevenzione oncologica

: sostegno alla cura e prevenzione oncologica IOR – Istituto Oncologico Romagnolo (Romagna): progetti di ricerca avviati dallo IOR in collaborazione con le oncologie della Romagna e i servizi a sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglia

progetti di ricerca avviati dallo IOR in collaborazione con le oncologie della Romagna e i servizi a sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglia Presidio Ospedaliero C. e G. Mazzoni (Ascoli Piceno) : sostegno alla cura e prevenzione oncologica

: sostegno alla cura e prevenzione oncologica Associazione Lorenzo Risolo (Lecce): progetto di ricerca per creare dei pannelli standardizzati di analisi genetica per individuare le condizioni che predispongono al cancro nei bambini e nei giovani adulti con qualsiasi neoplasia. Progetto AIEOP (Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica).

“Verde Speranza” nel 2025

Per Coop Alleanza 3.0, questo impegno si è tradotto nella devoluzione di 1 euro per ogni piantina venduta a favore di enti, poli di ricerca e ospedali specializzati. Grazie alla partecipazione di soci e clienti, un gesto quotidiano si è trasformato in un risultato importante: quasi 50.000 euro raccolti, interamente destinati ai nove enti aderenti attivi sul territorio della Cooperativa. Un contributo che sostiene la ricerca quando la malattia è già presente, ma anche la prevenzione, l’innovazione diagnostica e la qualità della vita delle persone e delle loro famiglie. Perché coltivare speranza, insieme, significa continuare a credere in un futuro in cui il cancro sia sempre più curabile.

Ecco quali sono, e le attività che saranno sostenute con i fondi:

IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (Aviano) : introduzione di tecniche chirurgiche minimamente invasive che possono ridurre i tempi di recupero e migliorare la qualità della vita per le donne che affrontano la sfida di un tumore ginecologico . Con i fondi raccolti sarà possibile finanziarie studi avanzati per migliorare le tecniche chirurgiche, implementare strumenti all’avanguardia nel trattamento dei tumori ginecologici e formare personale altamente specializzato, capace di offrire le migliori cure alle pazienti

: introduzione di che possono ridurre i tempi di recupero e migliorare la qualità della vita per le donne che affrontano la sfida di un . Con i fondi raccolti sarà possibile finanziarie studi avanzati per migliorare le tecniche chirurgiche, implementare strumenti all’avanguardia nel trattamento dei tumori ginecologici e formare personale altamente specializzato, capace di offrire le migliori cure alle pazienti IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo (Trieste) : sviluppo di un ovaio artificiale per la possibilità di avere una gravidanza in donne che hanno superato il tumore. Molte donne riescono a guarire dal tumore ma le terapie necessarie potrebbero aver distrutto la loro fertilità. In molti casi è possibile congelare gli ovociti, in altri, soprattutto in bambine e adolescenti, non è possibile. La ricerca mira a sviluppare un metodo che prevede di prelevare e congelare strisce di ovaio prima delle terapie . Una volta superato il tumore questo tessuto verrebbe reimpiantato nella donna con un sistema che ne garantisce la vascolarizzazione e la vitalità, in modo che da questo stesso tessuto si possano ottenere degli ovuli per la fecondazione in vitro e quindi eseguire tentativi per avere una gravidanza.

: sviluppo di un per la possibilità di avere una gravidanza in donne che hanno superato il tumore. Molte donne riescono a guarire dal tumore ma le terapie necessarie potrebbero aver distrutto la loro fertilità. In molti casi è possibile congelare gli ovociti, in altri, soprattutto in bambine e adolescenti, non è possibile. La ricerca mira a sviluppare un metodo che prevede di . Una volta superato il tumore questo tessuto verrebbe reimpiantato nella donna con un sistema che ne garantisce la vascolarizzazione e la vitalità, in modo che da questo stesso tessuto si possano ottenere degli ovuli per la fecondazione in vitro e quindi eseguire tentativi per avere una gravidanza. Fondazione Città della Speranza Onlus (Padova) : supporto alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncoematologiche pediatriche

: supporto alla prevenzione, diagnosi e cura delle IOM – Istituto Oncologico Mantovano (Mantova) : sostegno delle donne operate al seno presso il reparto di senologia dell’Ospedale Carlo Poma e alle loro famiglie, sia per il recupero fisico ma anche per il fondamentale recupero psicologico necessario per affrontare il percorso terapeutico

: sostegno delle presso il reparto di senologia dell’Ospedale Carlo Poma e alle loro famiglie, sia per il ma anche per il fondamentale necessario per affrontare il percorso terapeutico Fondazione Hospice Area Nord San Martino ETS (San Possidonio, Mo) : sostegno alla realizzazione dell’ Hospice San Martino .

: sostegno alla realizzazione dell’ . AGEOP RICERCA – ODV : l’obiettivo del progetto di assistenza domiciliare è quello di portare all’interno delle case AGEOP le migliori terapie possibili: un medico, un infermiere e uno psicologo . Perché le cure arrivino dove ogni bambino si trova, risparmiando, nei periodi più critici, i viaggi verso l’ospedale e le faticose ore di attesa in Day Hospital e restituire la migliore qualità possibile ad ogni momento di vita . Il progetto è già stato validato dalla Clinica e si svolgerà all’interno dell’Accordo Quadro tra AGEOP e l’IRCCS Policlinico di S. Orsola, garante della validità medico-scientifica degli interventi

: l’obiettivo del progetto di assistenza domiciliare è quello di portare le migliori terapie possibili: . Perché le cure arrivino dove ogni bambino si trova, risparmiando, nei periodi più critici, i viaggi verso l’ospedale e le faticose ore di attesa in Day Hospital e restituire la . Il progetto è già stato validato dalla Clinica e si svolgerà all’interno dell’Accordo Quadro tra AGEOP e l’IRCCS Policlinico di S. Orsola, garante della validità medico-scientifica degli interventi Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” IRCCS (Meldola, Fc) : attività di studio dell’Immuno Gene Therapy Factory dell’IRST “Dino Amadori” IRCCS. Il finanziamento verrà investito per l’acquisto di strumentazioni utili allo studio di immunoterapie e trattamenti cellulari

: attività di studio dell’Immuno Gene Therapy Factory dell’IRST “Dino Amadori” IRCCS. Il finanziamento verrà investito per l’acquisto di strumentazioni utili allo Fondazione dell’Ospedale “G. Salesi” ETS (An) : sostegno alla cura e prevenzione oncologica: acquisto fibre ottiche necessarie per gli interventi pediatrici e ostetrico ginecologici

: sostegno alla cura e prevenzione oncologica: acquisto necessarie per gli APLETI – Associazione Pugliese per la Lotta alle Emopatie e i Tumori Infantili (Ba): progetti destinati alla lotta contro le emopatie e i tumori nell’infanzia. L’obiettivo finale è quello di reare un centro di eccellenza per le sperimentazioni di fase I in Puglia, dando una speranza concreta ai pazienti pediatrici del sud Italia e migliorando l’intero sistema di ricerca e cura nella regione.