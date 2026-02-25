<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

«La 5^ edizione di “Lapam sulla neve” non è stata solo una giornata di svago, ma un atto concreto di presidio del territorio. L’Appennino e il comprensorio del Cimone rappresentano un asset fondamentale per l’economia della nostra provincia: scegliere di portare qui diversi imprenditori significa credere che il turismo di prossimità e le eccellenze naturalistiche siano un volano insostituibile per la crescita».

Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato, commenta così la quinta edizione di “Lapam sulla neve”, l’iniziativa organizzata e ideata dall’associazione per promuovere il turismo locale. L’evento, riproposto in questo 2026, ha trovato grande riscontro e partecipazione, confermando la volontà del tessuto produttivo locale di fare rete anche al di fuori dei contesti lavorativi abituali. Tra sci e camminate, una sessantina tra imprenditori e collaboratori dell’associazione hanno trascorso una giornata ricca di suggestione, respirando l’aria pura dell’Appennino.

«Lapam Confartigianato – prosegue Rossi – è anche promozione del territorio e delle sue bellezze. Il nostro Appennino non ha nulla da invidiare ad altre realtà in quanto a paesaggi e servizi d’avanguardia. Proporlo nell’anno in cui si sono svolte le Olimpiadi Invernali proprio qui in Italia ha anche un significato simbolico con cui la nostra associazione ha voluto ribadire che anche l’impresa ha le sue “piste” da affrontare e i suoi traguardi da tagliare».

Lapam sulla neve ha consentito ai presenti di fare una passeggiata in mezzo ai boschi del Cimone, accompagnati dalla guida Michele Poli di Cimone Enduro Discrict.

«Partecipare per la prima volta da presidente a questa iniziativa – conclude Daniele Mazzini, presidente Lapam Confartigianato – ha una grande valenza, anche affettiva: sono cresciuto nel territorio del Frignano e per me, oltre a rappresentare casa, rappresenta anche il luogo dove svolgo la mia attività professionale. Al di là dell’aspetto ludico, l’evento riveste un’importanza strategica per l’associazione che ha permesso agli imprenditori di fare lo “slalom” tra gli impegni quotidiani lasciando spazio, per una giornata, alla coesione e al fare rete».