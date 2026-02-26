<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Nei giorni scorsi gli assessori Silvia Dallaporta (welfare e servizi sociali, promozione del territorio e sostenibilità) e Giorgio Severi (manutenzione e patrimonio, ambiente e frazioni) hanno incontrato un gruppo eterogeneo di cittadini, in particolare esponenti di associazioni di volontariato e sportive, che hanno manifestato la loro disponibilità ed anzi volontà di collaborare con il Comune per la cura e la riapertura di percorsi, ciclabili, itinerari turistici per migliorare la fruizione e la conoscenza del territorio.

“Si tratta di un segnale estremamente positivo, che cogliamo con riconoscenza – affermano i due assessori – e che intendiamo sicuramente portare avanti. Ringraziamo anche la consigliera delegata all’associazionismo Tiziana Lanzi che ha partecipato all’avvio di questo percorso. È coinvolto anche il nostro Ufficio tecnico, che ha già partecipato a questo primo incontro, perché c’è anche un tema assicurativo per la tutela di queste persone che presteranno opera volontaria. La partecipazione è ancora aperta a tutte le associazioni che possano essere interessate a dare questo contributo, anche singoli cittadini che vogliano aderire. Abbiamo percepito che c’è una grande spinta a tutelare e vigilare sul nostro territorio, sulla tutela del suo ambiente, ma anche la sua valorizzazione. Lo notiamo anche da alcune persone che già oggi hanno scelto di prendersi cura di alcune aiuole e aree verdi pubbliche, in particolare un gruppo di signore. In questi progetti c’è spazio per uomini e donne di qualsiasi età, che potranno dare contributi in modi diversi. Questo desiderio di contatto con la natura e l’ambiente si riflette anche nel progetto degli orti sociali, per i quali erano stati pubblicati bandi di assegnazione fino al 2023, in una zona dove ancora alcuni appezzamenti sono disponibili: possono partecipare all’assegnazione dei terreni coloro che hanno residenza anagrafica nel Comune di Castelnovo Monti e non svolgono attività di imprenditore agricolo a titolo principale. I terreni disponibili sono collocati nei pressi della zona Peep Pieve, vicino alle zone di via Don Bosco e via Grieco, nell’area vicina alle scuole medie di via Sozzi, nell’area vicina al Centro Fiera; a Felina nella zona La Fratta – Calcinara, nella zona vicina alle scuole e alla palestra, nella zona vicina alla sede Iren, e in via Rubertelli”.

Per informazioni su questi progetti è possibile contattare l’assessora Dallaporta al numero 339 237 3628.