Oltre 50 cittadini hanno partecipato al Consiglio di Frazione che si è svolto ieri sera al circolo “Il Boschetto” di Sant’Antonino, alla presenza del Sindaco, dell’Assessore ai Consigli di Frazione e Legalità, dei rappresentanti della Polizia Stradale e della Polizia Locale.

Al centro dell’incontro il tema della sicurezza urbana, con particolare attenzione alla collaborazione tra istituzioni e cittadini, allo sviluppo dei Gruppi di Controllo di Vicinato, al rafforzamento della presenza degli agenti sul territorio e all’utilizzo di strumenti tecnologici a supporto delle forze dell’ordine. Nel corso della serata sono stati inoltre forniti consigli pratici per la prevenzione delle truffe a domicilio.

Spazio anche alla viabilità locale, con focus sulle criticità segnalate in via del Bosco, via Castello, via Statutaria e via Pavese.

L’incontro si è confermato un importante momento di confronto diretto tra Amministrazione e cittadini sui temi che incidono sulla vita quotidiana della comunità.