Domenica 1 marzo è in programma la quinta edizione della manifestazione podistica Termal Bologna Marathon che prevede quattro percorsi tarati su diverse distanze:

Legati allo svolgimento delle manifestazioni sono stati adottati specifici provvedimenti al traffico con divieti al transito veicolare che, a seconda delle strade, riguarderanno diverse fasce orarie comprese tra le 4 e le 16. Dal divieto sono esclusi i veicoli di pronto intervento, i veicoli ufficiali di servizio al seguito della manifestazione e i veicoli accedenti alle proprietà private. Le chiusure saranno coordinate da agenti della Polizia Locale.

Il percorso, con partenza da via Irnerio alle 9 unificata per tutte e tre le gare competitive, prevede l’arrivo in Piazza Maggiore dopo aver attraversato la zona est della città e il centro storico. La corsa non competitiva City Run di 5 chilometri partirà alle 10.15 da via Irnerio.

Leggi l’ordinanza provvedimenti al traffico – Bologna Marathon 2026 con i dettagli dei quattro percorsi previsti.

Divieto di transito veicolare

Ecco le strade in cui domenica 1 marzo è in vigore il divieto di transito veicolare, e le corrispondenti fasce orarie di chiusura:

dalle 8.15 alle 12.30 nelle seguenti strade: via Irnerio, piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazza Puntoni, via San Giacomo, via Selmi, via Belmeloro (attraversamento), via dell’Unione, via San Vitale, piazza Aldrovandi, Strada Maggiore, via Fondazza, via Santo Stefano, via Cartoleria, via Castiglione, via Arienti, via Rubbiani, viale XII Giugno, via Vascelli, via San Domenico, vicolo Santa Lucia, via Castiglione, via Farini (attraversamento), via Castiglione, piazza della Mercanzia, via Rizzoli

dalle 8.15 alle 11 nelle seguenti strade:

viale Filopanti (semicarreggiata interna), piazza di Porta San Vitale, viale Ercolani (semicarreggiata interna), piazza di Porta Maggiore, viale Carducci (semicarreggiata interna), via Dante, via Santo Stefano, via Farini, via D’azeglio (attraversamento), piazza Malpighi (attraversamento), via Sant’Isaia, via Frassinago, piazza di Porta Saragozza, via Saragozza, via Urbana, via D’azeglio (attraversamento), via Marsili, via Garibaldi, piazza dei Tribunali, viale XII Giugno, piazza di Porta Castiglione, via Castiglione, via Orfeo, via Borgolocchi, via Santo Stefano (attraversamento), via Dante, viale Carducci (attraversamento)

dalle 8.30 alle 12.30 nelle seguenti strade:

via Dante, piazza Trento e Trieste, via Leandro Alberti, via Savioli (attraversamento), via Leandro Alberti, via Masi (attraversamento), via Leandro Alberti, via Albertazzi (attraversamento), via Leandro Alberti, via Laura Bassi Veratti, via Mezzofanti (attraversamento), via Laura Bassi Veratti, via Murri, via degli Orti, via Albini (attraversamento), via degli Orti, via Silvagni, via Zamenhoff, via Dagnini (attraversamento), via Zamenhoff, via Gigli, via Paganini, via Romagnoli, via Malvolta, via Parisio, via Torino, via Cavazzoni, via della Battaglia, via Pier Luigi da Palestrina, via Longo, via Firenze, rotonda Brigata Paracadutisti Folgore, via Arno, via Emilia Levante (attraversamento), via due Madonne, via Martelli, via Enrico Mattei (attraversamento)

dalle 8.45 alle 13.30 nelle seguenti strade:

via Bassa dei Sassi, via del Fresatore, rotonda Mingazzi, via del Fonditore, via dell’Industria, rotonda Modonesi, via Larga, via del Pilastro, via Panzini, via Pirandello, via San Donato, via Cadriano, viale Europa, via della Fiera, rotonda Pancaldi, via Garavaglia, pista ciclabile di via Salvini, via Zacconi, via Marini, viale della Repubblica, via Gnudi, pista ciclabile Porta Europa, via Dossetti, pista ciclabile giardino Bersani, via Parri, attraversamento pista ciclabile via Parri, via Ferrarese

dalle 8.15 alle 15.30 nelle seguenti strade:

via Farini, piazza Galvani, via dell’Archiginnasio, piazza Maggiore, via de’ Carbonesi, via Barberia, via Cesare Battisti, via Ugo Bassi (attraversamento), via Nazario Sauro, via Riva di Reno, via Marconi, piazza dei Martiri 1943-1945, via Amendola, via Boldrini, viale Pietramellara (attraversamento), via Bovi Campeggi, rotonda Ayrton Senna, sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Bottoni, sottopasso Ernesto Maserati, via de’ Carracci (corsia nord), area pedonale di collegamento tra via Insolera e via de’ Carracci, via Insolera, via Svampa, piazza Lucio Dalla, via Fioravanti (attraversamento), via Albani, via Dall’Arca (attraversamento), via Albani, via Di Vincenzo (attraversamento), via Albani, via Matteotti (attraversamento), via Algardi, via Raimondi (attraversamento), via Algardi, via Franceschini, via Creti (attraversamento), via Franceschini, via Ferrarese, rotonda Monti, via da Formigine, via Guarducci, pista ciclabile giardino Yitzhak Rabin, Le ponte de l’Union, via Rimini, via Corazza, via della Croce Coperta (attraversamento), via del Tuscolano, rotonda del Tuscolano, via Lipparini, via di Corticella, parco dei Giardini, via dei Giardini (attraversamento)

dalle ore 9 alle 14.30 nelle seguenti strade:

via del Tuscolano, rotonda Don Giuseppe Nozzi, via Peglion, via Shakespeare, via Bentini, via di Galliera, via del Trebbo, via Cristoforo Colombo

dalle 9 alle 15 nelle seguenti strade:

parco dei Giardini, via dell’Arcoveggio, via dei Lapidari, via dei Terraioli, via Cristoforo Colombo, rotonda Lecchi, via Cristoforo Colombo, rotonda Forni, via della Beverara, via Yuri Gagarin (semicarreggiata nord), rotonda Gozzadini, via Gobetti, rotonda Aldo Rossi

Negli stessi orari saranno inoltre chiuse al transito veicolare tutte le strade che confluiscono nelle vie elencate, in corrispondenza degli incroci.

Domenica 1 marzo, inoltre:

dalle 8.30 alle 15.30 , via Cristoforo Colombo, tra la rotonda Lecchi e la rotonda Forni, senso unico di marcia

, via Cristoforo Colombo, tra la rotonda Lecchi e la rotonda Forni, senso unico di marcia dalle 8.30 alle 15.30 , in via di Gagarin, tra la rotonda Gozzadini e via Beverara, restringimento della carreggiata nord in un’unica corsia di marcia

, in via di Gagarin, tra la rotonda Gozzadini e via Beverara, restringimento della carreggiata nord in un’unica corsia di marcia dalle 8.30 alle 10.30 , de’ Carracci, nel tratto compreso tra l’area pedonale di collegamento tra via Insolera e via de’ Carracci e l’incrocio con il sottopasso E. Maserati, senso unico alternato

, de’ Carracci, nel tratto compreso tra l’area pedonale di collegamento tra via Insolera e via de’ Carracci e l’incrocio con il sottopasso E. Maserati, senso unico alternato dalle 4 alle 13 , via Irnerio,nel tratto compreso tra via Indipendenza e via Alessandrini/via del Pallone, divieto di transito veicolare

, via Irnerio,nel tratto compreso tra via Indipendenza e via Alessandrini/via del Pallone, divieto di transito veicolare dalle 4 alle 11, via Indipendenza, tratto compreso tra il civico 71 e l’incrocio con via Irnerio, divieto di transito veicolare

Divieti di sosta

L’ordinanza di mobilità dispone anche alcuni divieti di sosta con rimozione forzata, in particolare:

dalle 17 di sabato 28 febbraio alle 16 di domenica 1 marzo

via Indipendenza lato civici dispari dal civico 67 al civico 71

via Nazario Sauro entrambi i lati

via Cesare Battisti entrambi i lati

via Barberia entrambi i lati

dalle 17 di sabato 28 febbraio alle 13.30 di domenica 1 marzo

via Ferrarese lato destro della carreggiata in corrispondenza del civico 115

dalle 17 di sabato 28 febbraio alle 11.30 di domenica 1 marzo

via Malvolta, lato destro della carreggiata dal passo carraio 5/2 al civico 7 dalle 00.00 di sabato 28 marzo alle 10 di lunedì 2 marzo

via Irnerio, area di sosta prospiciente il lato sinistro del cancello dell’ingresso ovest al parco pubblico della Montagnola (eccetto veicoli al servizio della manifestazione come capigruppo, personale di servizio)

via Venezian, presso il civico 5/a area di sosta riservata ai motocicli e ciclomotori, presso il civico 1 un posto auto riservato alla Chiesa Evangelica (eccetto veicoli al servizio della manifestazione come capigruppo, personale di servizio)

dalle 8 di giovedì 26 febbraio alle 17.30 di domenica 1 marzo

piazza Roosevelt, area di sosta al centro della piazza eccetto veicoli a servizio della manifestazione delimitata dal cordolo spartitraffico (capigruppo, personale di servizio, etc.) n. 5 posti auto

piazza Otto Agosto, su tutta la piazza

Tangenziale

In accordo con società Autostrade per domenica 1 marzo, si è stabilità la necessità di chiusura delle uscite della Tangenziale:

resteranno chiusi lo svincolo 11Bis in uscita per chi proviene da San Lazzaro, lo svincolo 9 in uscita da entrambe le provenienze e gli svincoli 8 e 8Bis in uscita da entrambe le provenienze , dalle 9 alle 13 del 1 marzo , a causa del passaggio della Maratona di Bologna

, dalle , a causa del passaggio della Maratona di Bologna resterà chiuso lo svincolo 5 in uscita per chi proviene da San Lazzaro, dalle 9 alle 15 del 1 marzo, a causa del passaggio della Maratona di Bologna.

Trasporto pubblico

Domenica 1 marzo, le linee bus urbane ed extraurbane subiranno alcune modifiche di percorso e di fermata necessarie allo svolgimento della manifestazione. Leggi le deviazioni delle linee sul sito Tper.

In occasione della Bologna Marathon il servizio di raccolta itinerante ingombranti e Raee di via Irnerio verrà sospeso.