L’operazione condotta nelle ultime ore dai Carabinieri della Stazione di Montecchio Emilia ha evidenziato un significativo esempio di collaborazione tra la cittadinanza e l’Arma. Grazie alle puntuali segnalazioni dei residenti, preoccupati per un insolito e continuo via vai su una strada isolata del centro, i militari hanno potuto ricostruire e intervenire con successo su un’attività illecita che aveva generato un forte allarme sociale.

Il caso è stato seguito attentamente anche dal sindaco, consapevole del disagio causato dai movimenti sospetti registrati durante le ore notturne in Via Paterlini. I controlli mirati eseguiti dai Carabinieri hanno portato inizialmente all’individuazione di un giovane ventunenne trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish, appena acquistati in un appartamento della stessa via.

L’accesso all’abitazione ha permesso di scoprire una quantità maggiore della sostanza stupefacente, comprensiva di oltre 300 grammi di hashish, oltre a materiale destinato al confezionamento, tre bilancini di precisione e una somma di 740 euro in contanti, ritenuta provento della presunta attività di spaccio. Il proprietario dell’immobile, un uomo di 49 anni residente a Montecchio Emilia, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Individuato all’interno anche un 28enne, risultato ospite del proprietario, trovato in possesso di una dose della medesima sostanza che veniva sequestrata amministrativamente essendo detenuta per uso personale.

Al termine delle procedure di rito, è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, sotto la guida del Procuratore Calogero Gaetano Paci. L’indagine si trova nella fase preliminare, con ulteriori accertamenti investigativi in corso per definire le eventuali sanzioni penali.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e successivamente trasferito alla Casa Circondariale di Reggio Emilia. Per i due uomini che hanno acquistato la droga sono state disposte le segnalazioni alla Prefettura quale soggetti assuntori, accompagnate dal ritiro immediato della patente per il giovane automobilista fermato durante l’operazione.