<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

“Donne che vogliono la luna” con con Guendalina Middei sarà in scena venerdì 6 marzo alle 21:00 al Teatro Comunale di Rio Saliceto.

Una storia che fa focus sul senso e la dignità di essere donna, utile per rispondere alle tante domande che attraversano il nostro presente. Con un modo di raccontare la storia e i classici appassionante e divertente Guendalina Middei mette in scena un racconto che ripercorre, attraverso le pagine più belle della letteratura, duecento anni di lotte femminili. Guendalina Middei, insegnante, scrittrice e divulgatrice, autrice dei bestseller «Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera» e «Sopravvivere al lunedì mattina con Lolita» (Feltrinelli editore) ci guida in un viaggio tutto al FEMMINILE alla scoperta di quelle donne straordinarie che con le loro vite, alle volte sofferte, gioiose, tristi, avventurose hanno cambiato la storia. Un giorno nessuno ti dirà: «ma è uscita di notte da sola… e con quella minigonna poi. Se l’è cercata». Arriverà il giorno in cui una donna non dovrà più spogliarsi per attirare l’attenzione, perché si saprà che il suo valore non risiede nell’aspetto ma nella tenacia del cuore. Un giorno non dovrai più servirti del tuo corpo per nascondere la tua intelligenza e della tua intelligenza per nascondere il tuo corpo. Un giorno non dovrai più temere il buio, la notte, le ombre. E se ti rifiuterai di abbassare la testa, nessuno ti dirà che sei aggressiva e che qualche scappellotto da tuo padre te lo saresti meritato, da piccola. Oggi però non è ancora quel giorno: e allora sì come disse qualcuno essere donna è «una sfida che non annoia mai.» E tutte le sfide richiedono pazienza, intelligenza e accortezza. Ma arriverà quel giorno e tu allora saprai di essere finalmente libera.

BIGLIETTERIA TEATRO DI RIO SALICETO

Giovedì 5 Marzo dalle 17.30 alle 19.30

Venerdì 6 Marzo dalle 19.30 alle 21.00

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:

366.320.6544 dal Lunedì al Venerdì dalle 10.30 alle 12.30.

Sabato e Domenica solo Via Messaggio WhatsApp