La stagione teatrale del Boiardo di Scandiano, a cura di ATER Fondazione, prosegue giovedì 5 marzo con 4 5 6, commedia cult di Mattia Torre, compianto sceneggiatore e regista per il teatro e il cinema dalla penna pungente e dissacrante.

Una famiglia, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto. Padre, madre e figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi. Si lanciano accuse, rabboccano un sugo di pomodoro lasciato dalla nonna morta anni prima, litigano, pregano, si odiano. Ognuno dei tre rappresenta per gli altri quanto di più detestabile ci sia al mondo.

Lo spettacolo 4 5 6 nasce dall’idea che l’Italia non è un paese, ma una convenzione. Che non avendo un’unità culturale, morale, politica, l’Italia rappresenti oggi una comunità di individui che sono semplicemente gli uni contro gli altri: per precarietà, incertezza, diffidenza e paura; per mancanza di comuni aspirazioni. La commedia racconta come proprio all’interno della famiglia – che pure dovrebbe essere il nucleo aggregante, di difesa dell’individuo – nascano i germi di questo conflitto: la famiglia sente ostile la società che gli sta intorno ma finisce per incarnarne i valori più deteriori, incoraggiando la diffidenza, l’ostilità, il cinismo, la paura.

Dallo spettacolo è stato tratto l’omonimo sequel televisivo, prodotto da Inteatro e andato in onda su La7 all’interno del programma The show must go off di Serena Dandini, e il libro 456 – Morte alla famiglia, edito da Dalai.

CINEMA TEATRO BOIARDO Via XXV aprile, 3 – 42019 Scandiano (RE)

Orari biglietteria Dal lunedì al mercoledì, ore 9-12. Nei giorni di apertura del cinema, il giorno dello spettacolo dalle ore 18.

Prenotazioni all’indirizzo info@cinemateatroboiardo.com e al numero 0522 854355

Biglietti da € 22 a € 10