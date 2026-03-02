<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

A partire da lunedì 9 marzo verranno effettuati lavori urgenti di rifacimento del manto di asfalto nel tratto di strada di via Corticella/via del Trebbo compreso tra la rotatoria di immissione nella SP 87 Nuova Galliera e la rotatoria Martiri delle Foibe, dove si immette via Cristoforo Colombo, in collaborazione tra il Comune di Castel Maggiore e il Comune di Bologna.

I lavori, salvo complicazioni meteo, termineranno all’alba di sabato 14 marzo. In particolare:

Prima fase

Dalle ore 9 di lunedì 9 alle ore 20 di mercoledì 11 marzo i lavori interesseranno Via di Corticella/ Via del Trebbo con rifacimento del binder e del manto di usura e chiusura totale del tratto di strada (eccetto residenti).

Per chi proviene dalla SP87 “Nuova Galliera” la direzione consigliata per Bologna è: uscita via Ronco-Via Bentini-via Corticella. La strada in direzione Trebbo di Reno – via Lame resta comunque percorribile.

Seconda fase

Nelle notti di giovedì 12 e venerdì 13 marzo, dalle 21 alle 6, sarà rifatto l’asfalto del manto di usura della rotatoria Martiri delle Foibe (via Corticella-via Colombo), con chiusura al traffico della rotatoria.