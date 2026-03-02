<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

È ripresa gradualmente a partire dalle 9.15 la regolare circolazione ferroviaria sulla linea Bologna – Porretta.

Il guasto meccanico al treno regionale 17658 nella stazione di Pioppe di Salvaro e il conseguente danneggiamento di un componente dell’infrastruttura a Riola, verificatisi alle 6.50 di questa mattina, hanno inizialmente rallentato e poi comportato l’interruzione della circolazione dei treni fra Porretta Terme e Vergato.

La sospensione del traffico è stata necessaria per consentire l’intervento dei tecnici di RFI per il ripristino dell’infrastruttura. Le cause dell’evento sono in corso di accertamento.

I passeggeri del treno regionale, scesi nella stazione di Pippe di Salvaro hanno proseguito il viaggio con il treno 17660, arrivato a Bologna alle 8.39.

Trenitalia Tper ha attivato un servizio di bus – spola fra le stazioni di Porretta e Vergato con fermate intermedie a Silla, Riola e Carbona.

Complessivamente sono state dieci le corse cancellate parzialmente. I ritardi sulla linea sono stati mediamente di 30’ minuti.

I passeggeri nelle stazioni e a bordo dei treni sono stati informati con annunci sonori e aggiornamento dei monitor. Informazioni in tempo reale sono state diramate attraverso il canale Telegram Trenitalia Tper Informa.