<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Nasce a Bologna “Salute in Sintesi”, il nuovo progetto di promozione della salute realizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna insieme al Comune di Bologna, con l’obiettivo di offrire ai cittadini strumenti concreti, gratuiti e innovativi per prendersi cura del proprio benessere.

Il progetto è stato presentato oggi, lunedì 2 marzo, in un punto stampa da Anna Maria Petrini, Direttrice Generale, Azienda USL di Bologna, Maria Cristina Zambon, Area Welfare, Comune di Bologna, Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica, Azienda USL di Bologna e Gerardo Astorino, Programma di Promozione della Salute, Azienda USL di Bologna.

Cuore del progetto è la Health Pod – Capsula della Salute, attiva fino a dicembre 2026 negli spazi di DumBO, in via Casarini 19: una struttura tecnologica avanzata che consente di ottenere, in pochi minuti e con il supporto di professionisti sanitari, una valutazione completa e personalizzata del proprio stato di salute.

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini maggiorenni, con priorità ai residenti nell’area interessata dei quartieri Porto Saragozza e Navile di Bologna. È possibile accedere alla capsula dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18, previa prenotazione sul sito dell’Azienda USL di Bologna. Maggiori informazioni alla pagina del progetto “Salute in sintesi”.

Come funziona la capsula: tecnologia, semplicità, risultati immediati

L’esperienza è semplice, guidata e completamente gratuita.

Il cittadino viene accolto da personale sanitario formato e accompagnato all’interno della Capsula. In un ambiente riservato e confortevole, attraverso sensori integrati e dispositivi digitali di ultima generazione, vengono rilevati in modo rapido e non invasivo i principali parametri fisiologici: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, temperatura corporea, saturazione dell’ossigeno, livello di invecchiamento biologico e stato di forma fisica.

Accanto ai dati clinici, la Capsula integra una valutazione dello stile di vita grazie a questionari digitali intuitivi che indagano: livello di stress e stress percepito, benessere psicofisico, qualità del sonno, attività fisica svolta e abitudini quotidiane.

Tutte le informazioni vengono elaborate in tempo reale dal software della Capsula e raccolte in un archivio informatizzato nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Al termine del percorso, della durata di pochi minuti, ogni partecipante riceve un documento di sintesi personalizzato: una fotografia chiara e immediata del proprio stato di salute complessivo, utile per orientarsi in modo consapevole verso azioni concrete di miglioramento.

Per esempio:

• Programmi di attività motoria adattata, calibrati sulle condizioni individuali

• Colloqui nutrizionali personalizzati per migliorare le abitudini alimentari

• Percorsi per smettere di fumare, con supporto specialistico

• Iniziative dedicate al benessere psicofisico e alla gestione dello stress

• Interventi di riabilitazione del pavimento pelvico

• Proposte per rafforzare stili di vita sani nella quotidianità

Tutti percorsi dell’Azienda USL di Bologna, gratuiti e pensati per accompagnare la persona nel mantenimento o nel miglioramento del proprio benessere nel tempo.

Un progetto per la comunità

““Salute in Sintesi” è rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione ai residenti nell’area compresa tra i quartieri Porto-Saragozza e Navile. L’obiettivo è ampliare le opportunità di salute all’interno della comunità, favorendo l’accesso a strumenti innovativi, semplici e facilmente fruibili.”come sottolinea Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica,

La Capsula al DumBO rappresenta la prima tappa di un percorso più ampio: nei prossimi mesi sarà infatti itinerante e verrà attivata in altri punti del territorio per raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini.

Una rete istituzionale e territoriale

Il progetto coinvolge, oltre al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna e al Comune di Bologna, anche importanti realtà del Terzo Settore:

• Eden Park Zone

• Onconauti APS (in collaborazione con ACLI)

• UISP Bologna APS

• Cittadinanzattiva Emilia Romagna APS

“Salute in Sintesi” è finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR “Salute, ambiente, biodiversità e clima”.

Con un investimento di 60.000 euro per l’acquisizione della Capsula – strumento tecnologico centrale per l’attuazione del progetto – Bologna compie un passo concreto verso un modello innovativo e partecipato di promozione della salute: accessibile, personalizzato, orientato alla persona.

Perché bastano pochi minuti per iniziare a prendersi cura di sé. E trasformare una semplice misurazione in un percorso reale di benessere.