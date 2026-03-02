<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, nel corso di un normale controllo di polizia nei confronti dei veicoli in circolazione sulle principali arterie stradali della provincia, eseguito in seno alle quotidiane attività di controllo economico del territorio disposte a tutela della sicurezza dei cittadini, hanno sequestrato diverse armi che un cinquantenne residente nel parmense, di origini filippine, trasportava a bordo del proprio veicolo.

La pattuglia del Nucleo Mobile del Gruppo Parma, impegnata a Traversetolo, lungo la strada provinciale 248, nel primo pomeriggio di domenica scorsa, ha proceduto al fermo di un veicolo in transito.

Nel corso del controllo il soggetto ha da subito palesato nervosismo apparentemente immotivato, circostanza che ha indotto gli operanti ad approfondire l’ispezione del veicolo.

L’intuito investigativo ha dato ragione ai militari che hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un piccolo arsenale costituito da una Pistola modello 92 Beretta calibro 8 mm a salve, artatamente modificata attraverso la rimozione del tipico tappo rosso occlusivo dell’estremità del vivo di volata e l’aggiunta di un tromboncino rompifiamma, un caricatore che può contenere sino a 19 colpi, una valigetta in polimero per il trasporto della pistola, un coltello modello Karambit (ad uncino), un coltello modello Balisong (farfalla), un bisturi, 28 munizioni a salve calibro 8 mm e 3 munizioni a salve calibro 9 mm.

Il soggetto è stato accompagnato presso gli uffici di via Torelli per gli accertamenti di rito prima di essere denunciato alla locale Autorità Giudiziaria per i reati previsti dalla legge 110/75 sulle armi, in particolare gli articoli 4 e 4 bis, norma quest’ultima recentemente introdotta dal cosiddetto “Decreto Caivano”, che perseguono il porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere e il porto di armi per cui non è ammessa la licenza.

Il responsabile rischia la pena della reclusione fino a tre anni.

Le operazioni condotte rientrano nell’ambito delle attività svolte dalla Guardia di Finanza di Parma a contrasto dei multiformi aspetti di illegalità, concorrendo alla tutela dell’ordine e sicurezza pubblica in città ed in provincia.