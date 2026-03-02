<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

“Il Comune di Modena è stato tra i primi sul territorio nazionale a intervenire per il superamento dei campi nomadi di grandi dimensioni con la realizzazione di microaree: l’esperienza di chiusura del campo di via Baccelliera, effettuata nel 2007, è stata di stimolo anche per il percorso normativo che ha portato alla legge regionale n. 11/2015, che mira proprio a sostenere e rafforzare percorsi di inclusione della popolazione sinti e rom, a partire dalla ricerca di condizioni abitative dignitose”.

Lo ha spiegato la vicesindaca e assessora alla Salute, Sanità e servizi connessi Francesca Maletti rispondendo a un’interrogazione sul tema “Aree destinate a comunità Sinti e Rom del Comune di Modena, rispetto dei regolamenti e controlli”, presentata lunedì 2 marzo in Consiglio comunale da Piergiulio Giacobazzi, di Forza Italia. Il consigliere chiedeva all’Amministrazione una panoramica della situazione delle microaree – con una particolare attenzione a quante siano quelle presenti sul territorio e quali le modalità di organizzazione delle utenze – e a quanto ammonti la spesa sostenuta dal Comune negli ultimi cinque anni per interventi di manutenzione impiantistica e di utenze. Giacobazzi chiedeva anche una fotografia degli abitanti delle microaree: quale sia il tasso di occupazione degli adulti presenti e quale quello di scolarizzazione dei minori. E ancora, il consigliere ha chiesto dettagli su due situazioni in particolare: quella dell’area di via Django, interessata da un incendio nei mesi scorsi, e lo stato di bonifica e rimozione rifiuti di via Baccelliera.

“Premetto che l’area non autorizzata interessata dagli ultimi eventi di cronaca, in località San Matteo, non rientra tra quelle prese in esame dall’interrogazione – ha iniziato la vicesindaca – Colgo però l’occasione per porgere le mie personali condoglianze alla figlia e alla famiglia della persona deceduta a causa della tragedia di sabato e offro subito la mia disponibilità in Commissione e in Consiglio a parlare dell’area in questione, che non è oggetto di questa interrogazione”.

Tornando all’interrogazione presentata da Giacobazzi, Maletti ha spiegato che “le microaree presenti oggi sul territorio modenese sono 16 e sono state istituite in occasione della chiusura, nel 2007, del campo di via Baccelliera. Gli allacci ed impianti elettrici sono stati realizzati a norma di legge al momento dell’allestimento: per questo motivo, in certi casi, non rispettano alcuni dei requisiti introdotti dalla normativa regionale del 2015 – ha spiegato la vicesindaca Maletti – Inoltre, nel corso degli anni gli abitanti sono intervenuti in vario modo sugli impianti esistenti, specialmente nelle aree maggiormente abitate, compromettendo in alcuni casi la sicurezza fino a giungere ad alcune situazioni critiche, come nel caso dell’incendio della cabina elettrica in via Django. Dopo, tra il 2024 e il 2025, in quella microarea sono stati rifatti sia gli impianti elettrici che idrici. Le altre aree, pur non manifestando situazioni ugualmente critiche, saranno soggette a verifica e interventi, in progressione, a partire da quelle maggiormente abitate dopo via Django: via Danimarca, Strada Fossamonda e Cavo Argine. Negli ultimi cinque anni, per interventi di manutenzione, il settore Lavori pubblici ha sostenuto una spesa di circa 480mila euro”.

Per quanto riguarda l’organizzazione delle utenze, “nelle aree sono presenti quelle elettriche e idriche, non c’è l’allacciamento al gas – ha continuato Maletti – Ogni area ha un contatore per i consumi elettrici ed uno per quelli idrici. In ciascuna area familiare è presente un referente unico, individuato nella nuova convenzione stipulata con una delibera approvata in Consiglio comunale e sottoscritta, per ciascuna area, da tutti gli adulti residenti. Il referente unico è anche intestatario unico dei contratti di fornitura delle utenze, sia elettriche che idriche. Con la firma delle nuove convenzioni, le famiglie hanno sottoscritto non solo gli impegni al rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti ma anche di attivarsi per rimuovere e conferire quelli presenti in via Django e Baccelliera. Parallelamente è in corso la raccolta di preventivi per lo smaltimento dei rifiuti speciali maggiormente ingombranti il cui costo, come previsto dalle convenzioni, sarà oggetto di accordo di compartecipazione da parte delle famiglie. Si prevede di procedere alla rimozione dei rifiuti entro l’inverno”.

La vicesindaca è poi entrata nel dettaglio della popolazione delle microaree, spiegando che “a partire dal 2023, il settore Welfare, salute e coesione sociale ha avviato un servizio finalizzato ad interventi socioeducativi e di accompagnamento all’inclusione sociale con particolare riguardo all’asse abitare, rivolti a nuclei familiari presenti nelle aree, per riprendere e supportare percorsi di supporto. Tra le attività svolte, si cerca di aiutare le persone a raggiungere il massimo grado possibile di autonomia e competenza nelle fasi di ricerca, mantenimento e ricollocazione lavorativa, con particolare attenzione ai giovani tra i 18 e i 30 anni di età. Rispetto al 2023, oggi si registra un aumento del 18% di adulti occupati con lavori stabili e un calo dei disoccupati del 16%. Per quanto riguarda i minori in età di obbligo scolastico, ad oggi risultano tutti regolarmente iscritti a un istituto”. Infine, lato controlli amministrativi, tecnici o di Polizia, la vicesindaca Maletti ha spiegato che “nell’ultimo anno non ne sono stati svolti perché non sono giunte richieste in merito”.