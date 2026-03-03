<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Dal 15 al 17 maggio 2026, Eufonica, il Salone della Musica e delle sue Professioni organizzato da BolognaFiere, diventa il principale punto di incontro nazionale per la musica indipendente grazie alla collaborazione con il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti e una rete estesa di partner culturali e professionali. Live, contest, talk, laboratori, workshop e convegni animeranno i padiglioni di BolognaFiere in un programma che mette in relazione il mondo della musica “indie” con quello della produzione artistica, della formazione e del mercato, rafforzando il ruolo di Eufonica come hub di riferimento per l’intera filiera musicale italiana.

Musica Live e dj-set con il MEI

Il MEI e la musica indipendente saranno protagonisti nel Main Stage di Eufonica con Indie Power, il più grande dj-set indie d’Italia, in programma venerdì 15 maggio dal pomeriggio fino alle 23:00. L’evento sarà anticipato dai concerti live di Not Moving, Gaznevada, Pesissimi con due fondatori degli Skiantos, Stefano ‘Sbarbo’ Cavedoni e Andy ‘Bellombrosa’ Dallavalle e da numerosi ospiti della scena bolognese, in un grande “Remember Bologna Rock” per celebrare i 20 anni di Bologna Città della Musica UNESCO.

Domenica 17 maggio Eufonica chiuderà la sua quarta edizione con il Memento 20 Years Block Party, evento celebrativo per i vent’anni della storica etichetta indipendente fondata da Idriss D.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato durante tutte e tre le giornate di Eufonica ai talenti emergenti, tra questi: Enea, Tommy Mauri e Matilde Montanari, in tour con il sostegno del Nuovo Imaie, Provvedi, FunkClub, Anita De Luca, Il Silenzio delle Vergini, Beatrice Lambertini e altri artisti che riempiranno di nuova musica i palchi della manifestazione.

Convegni, panel e incontri professionali

Eufonica & MEI in occasione dei tre giorni della manifestazione presenteranno numerosi momenti di approfondimento e formazione a partire da venerdì 15 maggio con la tavola rotonda – “O.C.T.A.E.R. Osservatorio per lo Spettacolo dal vivo e l’audiovisivo” a cura di COM2; il convegno – “Tutelare la propria voce nell’era dell’Intelligenza Artificiale” con diverse realtà coinvolte come SITV-Società Italiana Tutela Voce e Cooperativa Esibirsi. A seguire il convegno – “L’influenza dell’Intelligenza Artificiale sulla musica tramite la Radio” (Consulenza Radiofonica) e il talk “Musica e lavoro”, con la presentazione del libro Musica è Lavoro di Napodano con Flyweb radio.

Sabato 16 maggio si svolge il convegno – “Il valore sociale dei festival” con la presentazione del libro Il Valore Sociale dei Festival di Barbara Maussier in compagnia dell’autrice e molte realtà coinvolte come Esibirsi, Terapia Artistica Intensiva, Voci per la Libertà, Festival Canzone d’Autore di Quiliano e infine il convegno “Fanzinet”: che coinvolge la rete del DIY con Paolo Palmacci (Capit Mundi), Giovanni Boccia Artieri, Francesco Ciaponi e Angela Valcavi.

Premi e riconoscimenti

Nel corso della giornata di sabato 16 maggio durante il panel “Essere indipendenti oggi: tra passato, presente e futuro”, con Massimo Benini (Irma Records), Carlo Chicco (Nos Records), Daniele Bengi Benati (Ridillo – That’s Amore), Max Monti, il Vinilificio e Clayc, verranno assegnati tre riconoscimenti a:

Irma Records – per i 40 anni di attività

per i 40 anni di attività Il Vinilificio – per i 20 anni di stampe di qualità

– per i 20 anni di stampe di qualità Nos Records – per i 5 anni di attività e 50 album pubblicati

Domenica 17 maggio invece verrà assegnato un premio a Marco Rossi di Azzurra Music per i 30 anni di attività nella valorizzazione degli artisti storici italiani, con un focus sulla recente produzione dedicata a Franco Califano. Insieme a Marco Rossi ci saranno Marta Ferradini, Alberto Zeppieri, Alberto Fortis e tanti altri ospiti.

Mostre, vinile e cultura dell’artwork

Durante le tre giornate di Eufonica saranno sempre fruibili tre mostre, come quella che celebra le fanzine degli anni 80 che hanno accompagnato e sostenuto la nascita della scena indipendente italiana, in collaborazione con Capit Mundi; la mostra dedicata a Irma Records che espone i 10 dischi più iconici della sua produzione storica e Best Art Vinyl Italia, a cura di Paolo Zamma, il contest che ogni anno lancia la ricerca dell’artwork più bello selezionato tra le migliori uscite nazionali – rigorosamente in formato vinile – dell’anno appena concluso.

Contest e progetti speciali

La giornata di sabato propone diversi contest e progetti speciali come quello che grazie alla partnership tra Fondazione Lucio Dalla, Eufonica e MEI, porta i vincitori del CIAO Contest 2026 ad esibirsi sul palco di Eufonica.

Nella stessa giornata, con doppio appuntamento la mattina e il pomeriggio, Roberta Giallo – cantautrice, scrittrice e performer teatrale – realizzerà un laboratorio di scrittura musicale.

Infine sabato 16 maggio si terra’ la prima Woman Dj MEI Battle a cura della Rimini Deejay Academy coordinata dal grande dj internazionale Max Monti, autore del successo mondiale di Gam Gam e produttore dei Quintorigo. Per partecipare è necessario inviare un video di dieci minuti con un dj set di qualsiasi genere a info@riminideejayacademy.it , entro il 15 marzo. Il contest prevede una finale dal vivo con in palio importanti premi. Per l’occasione la scuola presenterà anche la propria crew di DJ Girls, presenti tra l’altro al Festival di Sanremo con i Santa Balera.