Giovedì 12 marzo prende avvio presso la Sala Civica degli Orti di Gorzano in via Cappella 115 il progetto “Palestre della Memoria” in cui settimanalmente persone anziane dai 70 anni senza decadimento cognitivo si ritrovano per fare esercizi di stimolazione della memoria e delle altre funzioni cognitive in compagnia.

L’obiettivo primario è quello della socializzazione, anche al fine della prevenzione del decadimento cognitivo. Il progetto è gestito da un gruppo di volontari della comunità locale formati e supervisionati dalle neuropsicologhe della Geriatria Territoriale dell’Ausl di Modena, ed è possibile grazie alla collaborazione tra Ausl, Comune di Maranello e Associazione Bio Ortinseme Maranello aps.

Le attività si terranno ogni giovedì dalle 9:30 alle 11:30. Iscrizione obbligatoria: 351 7299840 (chiamare il martedì, mercoledì e giovedì dalle 18 alle 20).