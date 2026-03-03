<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

L’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese è una delle 30 Green Communities italiane, prima per punteggio in Emilia-Romagna, selezionate dal bando PNRR dedicato alla Rivoluzione verde e Transizione ecologica – Economia circolare e agricoltura sostenibile. All’Unione sono stati assegnati 4.292.882 euro per finanziare il Progetto CLoSER – Comunità Locale Sostenibile Ecologica e Rurale, che coinvolge tutti gli 11 comuni aderenti.

Tra questi progetti rientra il Percorso dei Laghi dell’Appennino Bolognese, cuore della Green Community locale, realizzato in collaborazione con il Consorzio della Bonifica Renana. Si sviluppa per 57 km lungo sentieri CAI già esistenti per valorizzare i laghi di Suviana, Brasimone, Santa Maria e Castel dell’Alpi tramite interventi di riqualificazione, cammini attrezzati e pulizia sponde, unendo natura, paesaggi panoramici e sostenibilità.

“Questo progetto, di più ampio respiro e veduta, si inserisce bene tra le politiche di valorizzazione che in questi anni anche il nostro Comune ha dedicato alla cura dei sentieri escursionistici e del lago di Castel dell’Alpi – spiega il Sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni –. Con questo percorso l’Appennino Bolognese si completa di un altro importante tassello, che mira a sviluppare un turismo sostenibile finalizzato a migliorare la sostenibilità sociale, i servizi e l’attrattività dei luoghi turistici di questo comprensorio, ed anche a supportare la comunicazione e il marketing territoriale degli interventi previsti dal progetto finanziato, oltre che diffondere la cultura della sostenibilità ambientale”.

Nello specifico, la Bonifica Renana ha effettuato una manutenzione straordinaria dei percorsi lungo i laghi di Suviana e Castel dell’Alpi, oltre che dei numerosi sentieri CAI presenti nell’area. Inoltre sono stati realizzati nuovi tratti di connessione tra itinerari diversi e la cartellonistica descrittiva delle possibilità di escursione.

In merito a questi lavori, Valentina Borghi, presidente della Bonifica Renana evidenzia che “La Bonifica Renana è da sempre a fianco dei Comuni nelle attività necessarie per un Appennino vivibile ed attrattivo. Ogni anno realizziamo almeno 60 interventi in collina e montagna, soprattutto per sistemazione di versanti, contrasto delle frane ed opere per la fruizione territoriale. Sottolineo anche il ruolo fondamentale della collaborazione con gli agricoltori dell’Appennino che, con la loro opera di cura territoriale, conservano la varietà di questi paesaggi unici, in un contesto difficile e fragile, a vantaggio dell’intera collettività”.

Il progetto è terminato in questi giorni con l’apposizione lungo le sponde dei 4 laghi, di pannelli informativi per i turisti, utili per guidarli lungo il tracciato, ma anche e soprattutto per illustrare le varie peculiarità che è possibile trovare lungo le sponde di ognuno dei bacini interessati.

Al seguente link è possibile scaricare la traccia gps:

https://loc.wiki/t/236017867?wa=sc