Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, il Ramo di allacciamento sulla Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, immettersi in Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e rientrare dallo stesso in direzione Casalecchio/A1.