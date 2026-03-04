<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Il grande firmamento dell’opera internazionale fa tappa a Guastalla. Domenica 8 marzo, alle ore 21:00, il Teatro “Ruggero Ruggeri” ospiterà un evento di eccezionale prestigio: il concerto dei quattro vincitori assoluti della seconda edizione dell’Agorà Lyric World Competition.

L’appuntamento, inserito nel nuovo ciclo di spettacoli organizzati dal Convivio Musicale Guastallese, rappresenta il culmine di una competizione che si svolge a Verona in questi giorni. Con oltre duecento partecipanti provenienti da ogni continente, il concorso – quest’anno dedicato alla figura del celebre tenore Francesco Meli – trasforma la città scaligera nel cuore pulsante dell’opera mondiale, sotto lo sguardo dei più influenti direttori artistici dei teatri internazionali.

UN DEBUTTO DA “OSCAR” PER LA FESTA DELLA DONNA

La scelta della data non è casuale: celebrare la Giornata Internazionale della Donna attraverso la nobiltà del canto lirico vuole essere un omaggio alla forza, alla sensibilità e al talento. Solo i quattro finalisti assoluti, premiati il venerdì precedente a Verona, avranno il privilegio di salire sul palcoscenico del “Ruggeri”. Per il pubblico locale si tratta di un’occasione rara: ascoltare in anteprima le voci destinate a calcare, nel prossimo futuro, palchi leggendari come la Scala di Milano, il Metropolitan di New York o la Fenice di Venezia.

Il programma della serata spazierà tra le arie più celebri e amate della tradizione operistica, garantendo un’esecuzione tecnica impeccabile e una profonda intensità interpretativa. Con questa iniziativa, Guastalla si conferma polo culturale capace di attrarre circuiti artistici di altissimo livello e di offrire alla cittadinanza il “debutto” delle future stelle del melodramma.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il concerto lirico di domenica apre una stagione ricca di suggestioni curata dal Convivio Musicale Guastallese. Il cartellone proseguirà il 21 marzo con l’energia di «One Night Musical!», un viaggio tra i successi più iconici di Broadway e del West End, per poi concludersi l’11 aprile con le sonorità barocche dei Barocchismi Italiani, impegnati in un repertorio dedicato a Vivaldi, Corelli e Bach.

INFO E PREVENDITE I biglietti per il concerto dell’8 marzo e per i successivi appuntamenti sono disponibili in prevendita sul circuito Vivaticket.