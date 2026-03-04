<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

E’ vero che con il ciclo non puoi fare il bagno o che le mestruazioni causano cattivo umore? Di questi e altri stereotipi sul ciclo mestruale se ne parla sabato 7 marzo alle 17 a Casa Corsini (via Statale 83) a Fiorano Modenese nel talk illustrato “On no! Ho il ciclo!” a cura di Arci Modena in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese.

L’incontro vedrà la partecipazione della ginecologa Cristina Salerno del Consultorio di Sassuolo e delle fumettiste Eliana Abertini e Martina Sarritzu, che illustreranno live, con un po’ di ironia, le riflessioni che emergeranno dal dibattito. Interverranno Giulia Muia, consigliera comunale con delega alle Politiche di genere e Lucrezia Iurlaro dell’associazione ToccAnoi che consegnerà sette tampon box che verranno installate nelle scuole medie e luoghi di aggregazioni del territorio. Coordina Anna Ferri di Arci Modena.

“Nell’incontro verranno affrontati gli stereotipi e i pregiudizi ancora fortemente radicati nella società italiana, analizzando le cause che portano molte donne e altre soggettività che attraversano il periodo di fertilità a provare vergogna nel parlare apertamente di mestruazioni” spiegano le organizzatrici. “Una parte del confronto sarà dedicata al tema della “tampon box” e, più in generale, all’importanza dell’accesso garantito, gratuito o a basso costo, ai prodotti mestruali. Crediamo che le lotte per i diritti delle donne e delle altre soggettività con utero passino anche dal costruire una nuova narrazione su questi temi”. L’iniziativa è all’interno del calendario per l’8 marzo 2026 dei comuni dell’Unione del Distretto Ceramico.