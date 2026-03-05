<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Patti di collaborazione tra cittadini e Comune per la cura del bene pubblico: il consiglio comunale di Maranello ha approvato nella seduta del 24 febbraio il regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Uno strumento operativo che nasce dal desiderio dell’amministrazione comunale di sostenere le iniziative dei cittadini e dei gruppi che intendono mettersi a disposizione per la comunità, giunto alla redazione definitiva dopo un confronto con gli uffici comunali, le associazioni, i gruppi di coordinamento di quartiere, il mondo del volontariato, i comitati genitori delle scuole.

Il regolamento disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, sia su iniziativa dei cittadini che su sollecitazione del Comune. Attraverso la promozione dell’impegno civico e della cittadinanza attiva, i patti di collaborazione hanno l’obiettivo di favorire la partecipazione della comunità in progetti di sostegno sociale e di tutela del patrimonio pubblico: uno strumento concreto di partecipazione per tutto il territorio.

“Destinatari del regolamento sono tutti i cittadini, sia in forma organizzata che come singole persone”, spiega Chiara Ferrari, assessora con delega all’associazionismo, “che potranno effettuare interventi di cura e manutenzione su beni pubblici e spazi urbani, sia con proposte dirette che su segnalazione del Comune. Non chiediamo ai cittadini di sostituirsi all’amministrazione ma intendiamo promuovere un’idea di impegno civico in cui il cittadino non è solo fruitore dei servizi ma protagonista attivo del bene comune. Alla base del regolamento ci sono i principi di sussidiarietà, cioè di una attività complementare e non sostitutiva del Comune, e della tutela del cittadino attivo nell’ambito di un quadro normativo trasparente ed efficace: le attività in cui i cittadini saranno coinvolti avranno luogo nella massima sicurezza, con opportuna formazione sui rischi e una apposita copertura assicurativa per chi vi partecipa”.

“Il regolamento”, aggiunge il sindaco Luigi Zironi, “recepisce la volontà di tanti maranellesi di mettersi a disposizione della propria città: come amministratori pubblici abbiamo la responsabilità di mettere questa disponibilità al servizio di attività concrete che possono arricchire il territorio. E’ un bel segnale di civiltà che offre la nostra comunità”. Hanno votato a favore i consiglieri di Partito Democratico, Maranello in Testa, Italia del Futuro, Movimento 5 Stelle, astenuti Fratelli d’Italia e Lega Maranello.