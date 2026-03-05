<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Riparte con due appuntamenti nel mese di marzo “Il gusto delle storie. A tu per tu con gli autori”, la rassegna di incontri con autori locali organizzata dalla Biblioteca Loria in collaborazione con le librerie La Fenice e Mondadori Bookstore.

Sabato 7 marzo, alle 18.30, alla libreria La Fenice, la protagonista del primo incontro sarà la scrittrice carpigiana Giulia Fazzi che, in dialogo con Chiara Guerri, presenta “Le ragazze sono andate via” (Mondadori, 2026), il suo ultimo romanzo, ambientato nella Modena oscura della fine degli anni Ottanta, dove l’eroina ha invaso le strade e la città vive nella paura del mostro che ammazza le ragazze.

È il 1989, un gruppo di ragazze si abbraccia nella foto di classe. Sorridono a un domani pieno di promesse. Nello scatto però ne manca una, si è persa? Qualcuno le ha fatto del male? In quegli anni Modena è una città cattiva e le ragazze non sono più al sicuro. Attraverso le storie di Simona, Federica e Arianna, alle prese con la difficoltà di diventare adulte in un mondo pronto a lasciare indietro le sue figlie più fragili, Giulia Fazzi esplora il lato oscuro della provincia italiana, in un romanzo corale, che dà voce alle ragazze, ai loro sogni e alle loro paure e che ha voluto dedicare alle vittime del mostro di Modena.

Il secondo appuntamento con “Il gusto delle storie” sarà sabato 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Protagonista dell’incontro, all’auditorium Loria, sarà Franca Gualtieri, autrice di “Il coraggio necessario” (CN Editore, 2026).

Informazioni sul sito della Biblioteca Loria (www.bibliotecaloria.it).