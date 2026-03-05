<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Un morso tra cani, le spese veterinarie da sostenere e, al momento di fornire i dati per l’assicurazione, generalità che si rivelano false. È da questo episodio, avvenuto a febbraio, che ha preso avvio un’attività di indagine della Polizia locale di Modena conclusasi con l’identificazione e la denuncia di una donna per il reato di sostituzione di persona.

Nelle scorse settimane una coppia si è presentata al Comando di via Galilei per sporgere denuncia, raccontando che il proprio cane era stato azzannato e ferito dal cane condotto da una donna incontrata in città. Al momento di chiedere le generalità necessarie per attivare la copertura assicurativa — poiché, in presenza di danni e spese veterinarie, la normativa equipara l’episodio a un sinistro ai fini risarcitori — la proprietaria dell’altro cane aveva fornito un nome e un cognome poi risultati inesistenti, oltre a un numero di telefono inattivo.

I coniugi hanno quindi deciso di rivolgersi alla Polizia locale. A partire dagli elementi raccolti e dalla descrizione fornita, gli agenti hanno avviato accertamenti mirati, incrociando i dati attraverso la strumentazione in uso al Comando e valorizzando la conoscenza del territorio. L’attività investigativa ha consentito in breve tempo di risalire all’identità di una donna residente a Modena. La stessa è stata sottoposta alle procedure di riconoscimento previste dalla legge e formalmente individuata come la persona che aveva fornito le false generalità.

Acquisita la certezza sull’identità reale, la donna è stata deferita all’Autorità giudiziaria per le dichiarazioni mendaci rese sulla propria identità, configurando il reato di sostituzione di persona, avendo indicato i dati anagrafici di un soggetto terzo del tutto estraneo ai fatti. L’intervento ha permesso ai proprietari del cane ferito di procedere nelle sedi opportune per il risarcimento delle spese sostenute.