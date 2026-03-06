<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

L’Unione Appennino Reggiano, attraverso l’Asc Appennino Reggiano, ha pubblicato un nuovo avviso che ha l’obiettivo di sostenere iniziative ideate e realizzate dai giovani del territorio. Il bando rientra nel progetto “Montagna Giovani Estensioni (Pmg Ext)”, finanziato nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche giovanili Geco 14.

L’obiettivo è favorire il protagonismo giovanile e promuovere attività culturali, artistiche, sportive e aggregative rivolte soprattutto alla fascia di età tra i 14 e i 35 anni. Le iniziative dovranno svolgersi nei comuni dell’Unione Montana dell’Appennino e potranno includere laboratori, eventi, concerti, workshop, attività creative e multimediali o progetti di animazione sociale.

Il bando mette a disposizione 35.000 euro complessivi, con contributi compresi tra 1.500 e 2.500 euro per ciascun progetto. I progetti dovranno essere realizzati entro il 30 settembre 2026. Possono partecipare gruppi informali di almeno cinque giovani, associazioni giovanili oppure gruppi che presentano la proposta insieme a un’associazione del territorio. Le domande dovranno essere inviate entro le ore 14 del 15 aprile tramite PEC o posta elettronica.

Per facilitare la partecipazione è previsto anche un servizio gratuito di supporto alla progettazione, con incontri formativi e consulenze dedicate ai gruppi interessati.

Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili sul sito dell’Azienda Speciale Consortile Appennino Reggiano.