Ha preso il via in questi giorni la campagna informativa che annuncia un potenziamento delle verifiche sull’uso dei permessi all’interno della zona a traffico limitato, anche ad opera degli accertatori della sosta in ausilio alla Polizia locale.

Lo scopo è garantire una migliore vivibilità e accessibilità a chi vive e frequenta quotidianamente il centro, verificando l’appropriatezza nell’utilizzo dei permessi di accesso. Oltre al messaggio sms che il Consorzio Tea sta inviando in questi giorni a tutti i titolari di un permesso Ztl, l’attività di sensibilizzazione svolta dagli accertatori proseguirà per alcune settimane e consentirà all’Amministrazione anche di acquisire dati sull’occupazione delle aree di sosta e sulle criticità più urgenti.

Grazie alla riforma del Codice della Strada, che con l’articolo 12 bis ha ampliato le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata, gli addetti del Consorzio Tea possono infatti effettuare i controlli sollevando le pattuglie della Polizia Locale che possono in tal modo intensificare le attività di presidio sul territorio.

La zona Ztl del centro di Reggio Emilia comprende più di 1.300 posti auto riservati ai titolari di permesso, a cui si aggiungono oltre 2.000 stalli blu dove i residenti possono sostare gratuitamente; nonostante ciò molte auto all’interno dell’esagono faticano a trovare posto. Il potenziamento dei controlli nasce anche a seguito di un percorso dell’analisi di dati e di valutazioni tecniche che hanno messo in luce alcune criticità che finiscono col danneggiare soprattutto chi vive nella zona a traffico limitato, rischiando di disincentivare la residenza e l’attrattività del centro storico.

La progressiva informatizzazione del sistema e le strumentazioni in dotazione agli ausiliari del traffico permettono inoltre di semplificare le procedure per l’ottenimento e il rinnovo dei permessi dematerializzando il titolo autorizzativo che sarà direttamente collegato alla targa del mezzo. In particolare, la smaterializzazione dei permessi attraverso l’applicazione di tecnologie e modalità di verifica basate sul controllo della targa dei veicoli, consente diverse migliorie: dall’eliminazione dei contrassegni cartacei che rende più flessibile l’utilizzo e la gestione dei permessi alla possibilità di richiedere i permessi tramite strumenti digitali (App) alla funzione di supporto alla Polizia Locale nell’attività di accertamento fino alla raccolta puntuale di dati utili a supportare valutazioni e scelte in materia di mobilità.

Per maggiori informazioni sulle varie tipologie di permessi e sulle categorie che possono avere accesso al centro storico è possibile collegarsi al link: https://www.sostareonline.it/permessi/ztl-area-pedonale/