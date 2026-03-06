<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

La Fondazione di Vignola ha definito il programma delle aperture gratuite della Rocca di Vignola per il 2026: una serie di giornate pensate per offrire a tutti l’opportunità di visitare uno dei simboli più significativi del patrimonio storico e architettonico del territorio, favorendo la conoscenza della sua storia e la partecipazione della comunità.

Il primo ingresso gratuito è previsto per sabato 21 marzo, in occasione delle Giornate FAI di Primavera. Si prosegue sabato 16 maggio con le Giornate Nazionali dei Castelli, realizzate in collaborazione con l’Istituto Italiano dei Castelli.

A settembre la Rocca partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio, l’iniziativa europea dedicata alla valorizzazione dei luoghi della cultura, con un’apertura gratuita prevista per sabato 26 settembre.

L’accesso libero è previsto anche sabato 24 ottobre nell’ambito del festival È cultura, l’appuntamento nazionale promosso da ABI (Associazione Bancaria Italiana) e ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio) con la collaborazione di FEDuF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio).

L’ultima giornata gratuita dell’anno coincide con sabato 19 dicembre.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Rocca di Vignola all’indirizzo email info@roccadivignola.it o al numero 059 775246.